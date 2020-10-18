Надя Дорофеева откровенно призналась, что пела под фонограмму: Рыдала за кулисами

18 октября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева откровенно призналась, что пела под фонограмму: Рыдала за кулисами
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

В этом году на пике своей популярности дуэт Время и Стекло прекратил свое существование. Артисты решили идти каждый своим путем.

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В интервью для программы «Слава +» Надя Дорофеева и Позитив рассказали о своем совместном творческом пути и признались, что иногда по уважительным причинам выступали под плюс.

Все дело в том, что у исполнителей был такой бешеный концертный график, съемки клипов, участие в различных шоу и телепередачах, что это отражалось на их здоровье. В таком режиме артисты работали более 8 лет.

Надя Дорофеева и Позитив / социальная сеть Instagram

Накопительная усталость, психологическое напряжение, длительные нагрузки привели к тому, что у Нади начались проблемы с голосовыми связками и с коленями. Два года назад перед очередным концертом у исполнительницы пропал голос. Отменять концерт было поздно, поэтому ей довелось выступать под фонограмму.

Наступил момент в туре, когда я пела в концертный плюс, потому что почти не могла говорить. Мы уже не могли отменить эти концерты, но голос пропал, параллельно у меня болели колени. Я хромала и не могла спеть. Это такой ад, когда ты не можешь на сцене спеть,
‒ вспоминает артистка.

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Звезде было очень стыдно и неудобно перед слушателями. После завершения концерта она отправилась плакать за кулисы.

Напомним,

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