Вера Брежнева восхитила фигурой в сексуальном боди: вот это ноги
38-летняя Вера Брежнева продолжает будоражить сознание фанатов.
В этот раз знаменитость решила «пошопиться» в одном из московских бутиков, откуда опубликовала пикантный кадр с примерочной. Вера облачилась в шикарный черный боди с вырезом на животе и длинными рукавами. Для эффектного фото певица приняла сексуальную позу и дополнила образ массивными ботинками.
Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря,‒ подписала снимок экс-солистка группы «ВИА Гра».
Напомним,
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