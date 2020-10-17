Вера Брежнева восхитила фигурой в сексуальном боди: вот это ноги

17 октября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева восхитила фигурой в сексуальном боди: вот это ноги
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

38-летняя Вера Брежнева продолжает будоражить сознание фанатов.

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Артистка тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Благодаря этому звезда просто блистает на откровенных снимках, оголяя животик и стройные ноги.

В этот раз знаменитость решила «пошопиться» в одном из московских бутиков, откуда опубликовала пикантный кадр с примерочной. Вера облачилась в шикарный черный боди с вырезом на животе и длинными рукавами. Для эффектного фото певица приняла сексуальную позу и дополнила образ массивными ботинками.

Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря,
‒ подписала снимок экс-солистка группы «ВИА Гра».

Певица Вера Брежнева / социальная сеть Instagram

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Фолловеры восхитились тонкой талией и подкачанными ножками звезды: «Вера Викторовна! Вот это мотивация!», «Это космос, Вера! Вы прекрасны!», «Сколько труда вложено в такую фигуру», «Горячая», «О Боги, вот это ноги!», «Всем бы так выглядеть в ее возрасте».

Напомним,

Певица Вера Брежнева / социальная сеть Instagram
 

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