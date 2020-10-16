Звезда Крепостной попала в ДТП и получила множественные переломы костей лицевого черепа

16 октября 2020 13:25 Юлия Крутиева
Звезда Крепостной попала в ДТП и получила множественные переломы костей лицевого черепа
Актеры Марк Дробот и Фатима Горбенко
пресс-служба канала СТБ

16 октября в 20:20 на телеканале СТБ состоится премьера 4х серийной мелодрамы «Мой любимый враг» производства StarLight Production.

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Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина. Главные роли исполнили: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко. Но Фатимы могло не быть в этом сериале из-за несчастного случая, который произошел летом в Одессе.

Конец лета 2020 выдался насыщенным событиями, – рассказывает подробности актриса Фатима Горбенко. – Мы с родителями попали в ДТП по дороге к дикому пляжу в Одесской области, где планировали затестить новые сапборды. Слава Богу, родители не пострадали, так как были пристегнуты и сработали подушки безопасности. А я, вследствие столкновения и будучи не пристегнутой на заднем сидении, получила множественные переломы костей лицевого черепа.

Актриса Фатима Горбенко / пресс-служба канала СТБ

Через пару дней Фатима узнала, что продюсер Галина Балан-Тимкина и режиссер Антон Азаров хотят видеть ее в новом сериале для СТБ «Мой любимый враг».

Я прочитала синопсис, меня потрясла героиня Лилия – такого противоречивого персонажа я еще не играла, – комментирует Фатима Горбенко. – Но я запретила себе даже мечтать об этой роли, ведь меня ждала сложная операция. Необходимо было зафиксировать отломки костей в правильном положении титановыми пластинами. Прооперировал меня блестящий челюстно-лицевой хирург Бабов Евгений Дмитриевич в Одесском военном госпитале. Отдельная благодарность начальнику отделения челюстно-лицевой хирургии Елене Кулибабе.

Актриса Фатима Горбенко / пресс-служба канала СТБ

Несмотря на то, что вследствие сильного удара и хирургического вмешательства лицо было обезображено, врачи и медсестры госпиталя узнавали меня по роли Елены Кореневой. Интересовались, выжил ли Жадан и будет ли третий сезон «Крепостной». Конечно, мне было приятно, но я испытывала смешанные чувства, поскольку понимала, что к съемкам смогу приступить только после полного восстановления контура лица, чувствительности и речи. А это не раньше, чем через несколько месяцев, а то и полгода,
– делится переживаниями Фатима.

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Но произошло чудо – реабилитация шла быстрее, чем ожидала актриса. К тому же, Галина Балан-Тимкина и Антон Азаров до последнего не хотели отказываться от кандидатуры Фатимы, что вселяло в нее надежду. Помогло и то, что по разным причинам сдвигалось начало съемок, а это дало время для восстановления. И после проб грима было принято смелое решение утвердить Фатиму на роль Лилии.

Актеры Марк Дробот и Фатима Горбенко / пресс-служба канала СТБ

Я играю Лилию Стоцкую – человека одержимого жаждой мести. Но погоня за справедливостью станет для нее роковой. Меня вдохновил образ леди Лилит из мифологии – первая жена Адама, могущественная и злая искусительница.

Поклонники «Крепостной» будут еще более счастливы, поскольку в сериале партнером Фатимы является Марк Дробот, которого все знают и любят по роли возлюбленного Елены Кореневой Николя Дорошенко. Правда, в фильме «Мой любимый враг» у них совершенно иная любовь.

25 сентября у Фатимы был день рождения. Актриса поделилась, что встретила его на сапбордах на диком пляже, до которого они с братом и родителями наконец-то доехали после аварии.

Напомним,

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