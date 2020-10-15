Супер Топ-модель по-украински: ЛГБТ-участница Марго Верховцева впервые рассказала о своей девушке

15 октября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: ЛГБТ-участница Марго Верховцева впервые рассказала о своей девушке
Участница «Супер Топ-модель по-украински» Марго Верховцева
instagram.com/v.margo.v

Пока мы все с нетерпением ждем старта Суперсезона модельного реалити «Супер Топ-модели по-украински», продолжаем поближе знакомить вас со звездной двадцаткой.

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Участница «Супер Топ-модель по-украински» Марго Верховцева поделилась с Новым каналом несколькими интересными фактами и историями из своей жизни. 

Про любовь к девушкам

Первый раз мне понравились девушки… с самого рождения. Когда начался пубертатный период – примерно к 10 годам – я просто ощутила чувства к девочке. До этого у меня не было чувств ни к кому! Для меня это изначально было, как данность – мол, как может быть иначе? И я не осознавала, что чем-то отличаюсь от других еще года четыре, до того, как поняла, что мои чувства не такие, как у большинства. Но люди вокруг всегда меня принимали, никто никогда не осуждал, я считаю, что мне безумно повезло. Нет, я не против мужчин (улыбается). Наверное, больше придерживаюсь мнения, что просто люблю людей. Отрицать то, что мне когда-нибудь может понравится мужчина, я не буду. Но на данный момент и учитывая весь мой прошлый опыт, мне нравились только девушки. Сейчас мое сердце занято: уже почти год я в отношениях с девушкой. Люблю ее безумно! 

Участница «Супер Топ-модель по-украински» Марго Верховцева / instagram.com/v.margo.v

Про детство 

Я всегда была пацанкой, большую часть времени проводила с папой, мама просто готовила мне еду, пыталась одевать меня в розовые вещи. Я, что не удивительно, постоянно отказывалась и играла с папой в компьютерные игры… В 14 лет осталась без отца.

О попытках попасть на «Топ-модель по-украински»

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Еще три года назад я пыталась записать видеовизитку на кастинг реалити, но, посмотрев все условия, забыла об этом до следующего года (улыбается).

Участница «Супер Топ-модель по-украински» Марго Верховцева / instagram.com/v.margo.v

О самой необычной работе 

Сложно выбрать что-то одно, но из последнего – это однозначно съемка в рекламе средства против молочницы. Я работала всего три часа, и притом за хорошие деньги. Это был забавный и интересный опыт!

О приоритетах

Всегда самым важным в жизни для меня были деньги. И только в этом году я осознала, что на самом деле важно только здоровье – физическое и психологическое. Будет здоровье – будет и все остальное.

О стиле 

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С 14 лет я постоянно меняю имидж – цвет волос и стрижку. Сейчас, правда, мне кажется, я пришла к своему идеалу – пепельный блонд с ультракороткой стрижкой! Я кайфую от своего отражения в зеркале. 

Участница «Супер Топ-модель по-украински» Марго Верховцева / instagram.com/v.margo.v
Напомним, 

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