Белла Хадид закрутила роман с внуком трехкратного обладателя премии Оскар

15 октября 2020 13:40 Юлия Крутиева
Белла Хадид закрутила роман с внуком трехкратного обладателя премии Оскар
Модель Белла Хадид
instagram.com/bellahadid

Модель Белла Хадид снова оказалась в центре внимания мировых СМИ.

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Практически год все обсуждали громкое расставание Беллы Хадид с канадским певцом The Weeknd, теперь публика судачит о новом романе 24-летней модели.

В этот раз сердце Беллы удалось покорить милому парню. Зарубежные СМИ утверждают, что сейчас за звездой ухаживает внук трехкратного обладателя «Оскара» Джека Николсона – 21-летний Дьюк Николсон.

Журналисты Page Six рассказывают, что на серьезный уровень пара перевела свои отношения в конце сентября. До этого Белла и Дьюк успели провести вместе романтический уик-энд на одном из курортов.

Белла и Дьюк познакомились в Нью-Йорке. Более того, прежде, чем улететь с подругами на отдых, Хадид отпраздновала день рождения с бойфрендом в романтическом турне,
- рассказал журналистам инсайдер.

Белла Хадид и Дьюк Николсон / instagram.com/mindseyeentertainment
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Сколько времени длятся отношения пары, пока не известно. Модель и начинающий актер не спешат комментировать свои отношения. Молчит и близкое окружение влюбленных.

Напомним,

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