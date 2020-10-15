Белла Хадид закрутила роман с внуком трехкратного обладателя премии Оскар
Модель Белла Хадид снова оказалась в центре внимания мировых СМИ.
В этот раз сердце Беллы удалось покорить милому парню. Зарубежные СМИ утверждают, что сейчас за звездой ухаживает внук трехкратного обладателя «Оскара» Джека Николсона – 21-летний Дьюк Николсон.
Журналисты Page Six рассказывают, что на серьезный уровень пара перевела свои отношения в конце сентября. До этого Белла и Дьюк успели провести вместе романтический уик-энд на одном из курортов.
Белла и Дьюк познакомились в Нью-Йорке. Более того, прежде, чем улететь с подругами на отдых, Хадид отпраздновала день рождения с бойфрендом в романтическом турне,- рассказал журналистам инсайдер.
Напомним,