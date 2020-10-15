Юрий Горбунов поделился секретом счастливого брака с Катей Осадчей
Вместе - и дома, и на работе. Как Юрию Горбунову и Кате Осадчей удается проводить столько времени вместе и не надоедать друг другу?
Как супругам удается сохранять крепкие отношения и не надоедать друг другу, Юрий Горбунов рассказал во время съемок десятого сезона «Хто зверху?», который показывает Новый канал.
Ситуации в жизни бывают разные. Но главное - понимать, что ты не один. В отношениях нужно поменьше использовать «я». Только когда два «я» перейдут в «мы», связь будет крепкой и счастливой, - отметил ведущий. - Другими словами, нужно думать и заботиться не только о себе, а и о человеке, с которым вы связали свою жизнь.
Напомним,