Юрий Горбунов поделился секретом счастливого брака с Катей Осадчей

15 октября 2020 12:10 Юлия Крутиева
Юрий Горбунов поделился секретом счастливого брака с Катей Осадчей
Ведущий Юрий Горбунов
пресс-служба Нового канала

Вместе - и дома, и на работе. Как Юрию Горбунову и Кате Осадчей удается проводить столько времени вместе и не надоедать друг другу?

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Ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая - одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они проводят вместе практически все время - дома, на работе, на отдыхе. 

Как супругам удается сохранять крепкие отношения и не надоедать друг другу, Юрий Горбунов рассказал во время съемок десятого сезона «Хто зверху?», который показывает Новый канал.

Ситуации в жизни бывают разные. Но главное - понимать, что ты не один. В отношениях нужно поменьше использовать «я». Только когда два «я» перейдут в «мы», связь будет крепкой и счастливой, - отметил ведущий. - Другими словами, нужно думать и заботиться не только о себе, а и о человеке, с которым вы связали свою жизнь.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая / пресс-служба Нового канала
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На «Хто зверху?» Юрий Горбунов вместе с ведущим Сергеем Притулой, певцом Владимиром Дантесом и премьером балета Александром Стояновым соревновался с участницами женской команды — ведущей Лесей Никитюк, певицами Тиной Кароль и TAYANNA, а также примой-балериной Екатериной Кухар. Кому удалось победить, узнаете уже сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним, 

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