Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Недавно в социальных сетях украинских звезд начали появляться интригующие фото, на которых известные личности позируют в необычных образах.

Посты с хэштегом #dealerofrealities недавно сделали Ирина Билык, Даша Астафьева , Олег Михайлюта (Фагот), Евгений Филатов (The Maneken), Юрий Горбунов и Дарья Трегубова.

Под фото звезды оставляют комментарий, объясняя, что их настолько поразил футуристический роман «Дилер Реальности», что они решили превратиться в одного из героев захватывающего сюжета.

Ведущая Дарья Трегубова / пресс-служба

Настолько увлеклась русскоязычным изданием любимого романа «Дилер Реальности», не выдержала и примерила на себя образ из книги моего друга Николаса Димитрова. Я всегда была принципиальной в области защиты прав и свобод, может потому сексуальная и опасная Августа - глава секретной медиа-корпорации, показалась мне чуть ли не богиней справедливости, которая в романе творит законы для новой расы суперлюдей, - комментирует фотографию певица Ирина Билык. - Боги не задают вопросы и не отвечают на них - они лишь принимают верх и требуют выполнения своей воли. Какой будет ваша?

Певица Ирина Билык / пресс-служба

Шпионский триллер, который недавно вышел на украинском языке, уже побил рекорды продаж в других странах. Первое издание завоевало аудиторию более чем 150 000 украинских читателей всего за год, получив статус лидера предпродаж в издательстве «Фабула».

Главный герой футуристического романа - одаренный корпоративный шпион, который становится мессией первой цифровой религии в мире. На пути к мировому господству он распространяет цифровые наркотики и проводит отчаянный эксперимент над миллионами людей.

Фото звезд в сети в образе персонажей романа оказались не менее эпатажными и яркими, чем сюжет. The Maneken, как и на обложке первого издания романа, вновь воссоздал главного героя — корпоративного шпиона Золтана.

Продюсер Евгений Филатов / пресс-служба

Юрий Горбунов неожиданно для поклонников предстал в образе безжалостного медиа магната Саула Гаади, стремящегося к мировому господству любой ценой.

Ведущий Юрий Горбунов / пресс-служба

Фагот перевоплотился в криминального авторитета Харона, а Дарья Трегубова - в куртизанку и наемную киллерку Лин.

Певец Олег Михайлюта / пресс-служба

Главная женская роль досталась Даше Астафьевой, не менее темпераментной, чем ее книжная героиня.

Певица Даша Астафьева / пресс-служба

Нашлись образы и для маленьких артистов - в фотосессии приняли участие 4-летний Табриз, сын Ирины Билык, и 8-летняя дочь Дарьи Трегубовой Полина.

Сам автор Николас Димитров также появился в фотосессии в роли амбициозного креативщика Паоло Рамбана, дизайнера виртуальных реальностей.

Сын Ирины Билык Табриз / пресс-служба

В следующем году мир увидит англоязычная версия романа в одном из крупнейших издательств мира. А также, в настоящее время идут переговоры по экранизации романа от продюсеров Mortal Combat и киногиганта Paramount Pictures.

пресс-служба

Напомним,