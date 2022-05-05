Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео

Співачка Ірина Білик в ефірі програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» розповіла, що трапилось з її будинком під Києвом і повідомила, про що написала Філіпу Кіркорову.

Ірина Білик зізнається – як тільки почула перші вибухи зранку, 24 лютого, зрозуміла – потрібно збирати речі і тікати з власного будинку.

У мене завжди є передчуття чогось страшного, тому я прислухалась до нього і вирішила одразу ж виїхати, – розповідає Ірина Білик в ефірі «Ранку з Україною». – Але у жителів нашого містечка є чат, де всі спілкуються, повідомляють новини. Так я дізналась, що вже через тиждень там вимкнули світло і перекрили воду… я навіть не могла подивитись, що відбувається з моїм будинком. Мені просто написали, що в містечко зайшли рашисти і вигнали всіх людей зі словами: «Не замикайте будинки, бо ми повибиваємо двері і будемо шукати їжу».

А ось про те, що відбувалось у будинку артистки розповів її менеджер, якому вдалося потрапити всередину лише через місяць з часу окупації.

Вони робили там все, що тільки можливо… плавали в басейні, користувались апаратурою, рилися в особистих речах, навіть перелопатили мої фото, всі, ще з самого дитинства», – зі сльозами на очах поділилась співачка.

Зараз Ірина Білик разом із меншим сином та своєю кумою перебуває у безпечному місці та намагається бути корисною для України. Проте перше, що зробила зірка – звернулась до своїх колег з російського шоубізнесу, тих, яких Ірина знає особисто. В той список потрапив і Філіп Кіркоров, якому співачка кілька років тому подарувала легендарну пісню «Снег».

Всі ці артисти особисто знають путіна, і я сподівалась, що вони зможуть донести до нього світлі думки. Просто думала, що вони дбають про інших… але всі моє звернення проігнорували. А вже потім я вирішила звернутись особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайливих слів… просто сказала: «Коли виконуватимеш мою пісню в майбутньому, знай, що мені немає, де жити». Але він не відповів», – плачучи, прокоментувала Ірина Білик.