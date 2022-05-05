Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео

5 мая 2022 13:58 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео
Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим - відео
пресс-служба

Співачка Ірина Білик в ефірі програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна»  розповіла, що трапилось з її будинком під Києвом і повідомила, про що написала Філіпу Кіркорову.

Читайте также“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля
Ірина Білик зізнається – як тільки почула перші вибухи зранку, 24 лютого, зрозуміла – потрібно збирати речі і тікати з власного будинку.

У мене завжди є передчуття чогось страшного, тому я прислухалась до нього і вирішила одразу ж виїхати, – розповідає Ірина Білик в ефірі «Ранку з Україною». – Але у жителів нашого містечка є чат, де всі спілкуються, повідомляють новини. Так я дізналась, що вже через тиждень там вимкнули світло і перекрили воду… я навіть не могла подивитись, що відбувається з моїм будинком. Мені просто написали, що в містечко зайшли рашисти і вигнали всіх людей зі словами: «Не замикайте будинки, бо ми повибиваємо двері і будемо шукати їжу».

А ось про те, що відбувалось у будинку артистки розповів її менеджер, якому вдалося потрапити всередину лише через місяць з часу окупації.

Вони робили там все, що тільки можливо… плавали в басейні, користувались апаратурою, рилися в особистих речах, навіть перелопатили мої фото, всі, ще з самого дитинства», – зі сльозами на очах поділилась співачка.

Зараз Ірина Білик разом із меншим сином та своєю кумою перебуває у безпечному місці та намагається бути корисною для України. Проте перше, що зробила зірка – звернулась до своїх колег з російського шоубізнесу, тих, яких Ірина знає особисто. В той список потрапив і Філіп Кіркоров, якому співачка кілька років тому подарувала легендарну пісню «Снег».

Всі ці артисти особисто знають путіна, і я сподівалась, що вони зможуть донести до нього світлі думки. Просто думала, що вони дбають про інших… але всі моє звернення проігнорували. А вже потім я вирішила звернутись особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайливих слів… просто сказала: «Коли виконуватимеш мою пісню в майбутньому, знай, що мені немає, де жити». Але він не відповів», – плачучи, прокоментувала Ірина Білик.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Ирина Билык новости Росія напала на Україну

Материалы по теме

Юлія Галушка: У перші дні війни я наївно вірила, що росіян можна переконати
Интервью

Юлія Галушка: У перші дні війни я наївно вірила, що росіян можна переконатиЭксклюзив
«І все буде добре»: «Океан Ельзи» виступить з благодійним концертом на Великдень — трансляція на ТЕТ
Анонсы на ТВ

«І все буде добре»: «Океан Ельзи» виступить з благодійним концертом на Великдень — трансляція на ТЕТ
Нова стрічка Селін Сьямми «Маленька мама» виходить в обраних кінотеатрах, що відновлюють роботу
Премьеры

Нова стрічка Селін Сьямми «Маленька мама» виходить в обраних кінотеатрах, що відновлюють роботу
Разом – сила: як ведучі ICTV допомагають нашій країні наблизитись до перемоги
Новости

Разом – сила: як ведучі ICTV допомагають нашій країні наблизитись до перемогиЭксклюзив
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля

“Я вам пишу”: як українська піарниця Анна Салата забулила топових артистів кремля
Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради

Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради
Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)
Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити

Під час бойових дій чи в окупації зникла близька людина: що я можу зробити

Популярное видео

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)
Наталія Мосейчук – Маша Єфросініна: Коли вони говорять, що злочини росіян інсценування – хочеться кричати

Наталія Мосейчук – Маша Єфросініна: Коли вони говорять, що злочини росіян інсценування – хочеться кричати
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK