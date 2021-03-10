Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

10 марта 2021 12:28 Юлия Крутиева
Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт
Певица Ирина Билык
instagram.com/bilyk_iryna

Створення відео Ірина Білик вирішила вже в четвертий раз довірити режисеру Юрію Двіжоні.

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Попередньою роботою від DVIZHON був сміливий кліп на пісню «Не ховай очей», в якому співачка Ірина Білик підтримала ЛГБТ-спільноту України.

Для мене пісні Іри дуже особливі та космічні. Під час першого прослуховування «Не стримуй погляд» я ніби злітав на три хвилини в паралельну реальність. Повернувшись, я чітко побачив образ співачки, кольорову гамму та локацію відео. Я радий, що в цій роботі Іра виглядає супер сучасно, загадково і в чомусь навіть провокативно. Її головною ідеєю є моя теорія про те, що жінка-це сонце, а чоловік-це місяць. Коли вони зустрічаються разом на одній орбіті – тоді трапляється сонячне затемнення, або простими слова нова історія кохання, – розповідає про відео режисер DVIZHON.

За декілька місяців з дня релізу пісня отримала тисячі захопливих відгуків і ми з моєю командою ні на хвилину не сумніваючись вирішили надати їй красиву та магічну візуалізацію. Впевнена, що з її допомогою пісня набуде абсолютно нових барв! – коментує співачка.

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Образ для поп-діви створив український дизайнер Іван Фролов. Його основою стала корсетна мінісукня, натхненна космічною стилістикою відео та культовими образами артистки у 90-х. Її доповнюють вшиті в образ рукавички, що переходять у рукава зі шлейфом та розшиті кристалами панчохи.

Чотирнадцятигодинні зйомки проходили в Києві з ранку до пізньої ночі у новій та сучасній студії доповненої реальності «One location».

Вже зовсім скоро співачка презентує танцювальний ремікс на дану композицію.

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