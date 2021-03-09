МАСКА: Андрей Данилко раскрыл секрет Ирины Билык про тату на интимном месте

9 марта 2021 11:54 Юлия Крутиева
МАСКА: Андрей Данилко раскрыл секрет Ирины Билык про тату на интимном месте
МАСКА: звездный детектив Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

В последнем эфире самого загадочного шоу страны «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на телеканале «Украина», звездный детектив Андрей Данилко раскрыл тайну своей коллеги и подруги Ирины Билык.

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Гипершоу «МАСКА» продолжает раскрывать тайны. В седьмом выпуске грандиозного шоу маску сняла соблазнительная красавица Роза. Однако во время ее выступления звездные детективы долго думали, кто же скрывается под роскошным костюмом. Так, у Андрея Данилко были четкие убеждения, которыми он поделился на всю страну.

Недавно мы общались с моей Инной, и она сказала, что на 85% уверена, кто скрывается под маской Розы. После чего она попросила меня задать участнице вопрос. Поэтому я спрашиваю от имени Инны: «Роза, а у тебя на интимном месте есть тату в виде розы?» – обратился к участнице Андрей Данилко. – Инна мне доказывала, что Роза – это Ирина Билык, а у нее там есть тату. Я бы сам такое никогда в жизни не спросил!

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Однако сама Роза не стала подтверждать или отрицать этот факт, поэтому уверенность детектива никуда не делась. А в конце выпуска зрители решили снять маску с участницы. Тогда же вся страна узнала, что под роскошным костюмом скрывалась популярная певица Алина Гросу.

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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