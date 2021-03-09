Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол своего будущего малыша
Меган Маркл и принц Гарри продолжают интриговать публику неожиданными фактами из своей семейной жизни.
Второй наследник монарших особ вот-вот появится на свет. В преддверии этого долгожданного и радостного дня Меган и Гарри решили рассекретить пол ребенка.
Откровенной информацией супруги поделись во время сенсационного интервью с ведущей Опрой Уинфри. Эту беседу СМИ уже успели разобрать на цитаты.
Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка – чего же еще можно желать. Наша семья - нас четверо и две собаки, - сказал принц Гарри.
Дело сделано. Теперь их будет двое, - сказала Маркл.
Также Опра решила узнать, намерена ли пара дальше расширять свою семью. На что внук королевы Елизаветы II неожиданно ответил, что они с женой остановятся на двух наследниках.
Напомним,