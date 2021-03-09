Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол своего будущего малыша

Меган Маркл и принц Гарри продолжают интриговать публику неожиданными фактами из своей семейной жизни.

В начале февраля Меган Маркл и принц Гарри удивили публику неожиданной новостью. На своей странице в Инстаграм пара призналась, что находится в ожидании ребенка.

Второй наследник монарших особ вот-вот появится на свет. В преддверии этого долгожданного и радостного дня Меган и Гарри решили рассекретить пол ребенка.

Откровенной информацией супруги поделись во время сенсационного интервью с ведущей Опрой Уинфри. Эту беседу СМИ уже успели разобрать на цитаты.

Меган Маркл / Fotobank / GettyImages

По признанию пары, у их сына Арчи, которому в мае исполнится 2 года, появится сестра. Правда, как ее назовут, - пока держится в секрете.

Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка – чего же еще можно желать. Наша семья - нас четверо и две собаки, - сказал принц Гарри.

Меган подтвердила слова своего любимого мужа.

Дело сделано. Теперь их будет двое, - сказала Маркл.

Также Опра решила узнать, намерена ли пара дальше расширять свою семью. На что внук королевы Елизаветы II неожиданно ответил, что они с женой остановятся на двух наследниках.

Напомним,