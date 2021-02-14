Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями: фото

Члены британской королевской семьи не перестают радовать Елизавету II приятными новостями.

В год Белого Металлического Быка королевскую семью ждет настоящий бэби-бум. И открыла этот «забег» шестая внучка королевы - принцесса Йоркская Евгения . 9 февраля девушка родила сына.

Также в ожидании рождения третьего ребенка сейчас находится внучка британской королевы, дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл. Но, как оказалось, это не все сюрпризы.

Личный фотограф принца Гарри и Меган Маркл Мисан Харриман объявил, что супруги готовятся во второй раз стать родителями. Первую фотографию беременной герцогини мужчина опубликовал в своем Твиттер.

В кадре улыбающийся принц Гарри с любовью смотрит на Меган, которая обнимает свой уже заметно округлившийся животик, лежа у любимого мужа на коленях.

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/harry_meghan_updates

Представители королевской семьи также поспешили сделать официальное заявление.

Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом, - сообщает представитель Гарри и Меган. - Герцог и герцогиня Сассекские с нетерпением ждут пополнения в семье.

Напомним,