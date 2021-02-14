Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями: фото
Члены британской королевской семьи не перестают радовать Елизавету II приятными новостями.
Также в ожидании рождения третьего ребенка сейчас находится внучка британской королевы, дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл. Но, как оказалось, это не все сюрпризы.
Личный фотограф принца Гарри и Меган Маркл Мисан Харриман объявил, что супруги готовятся во второй раз стать родителями. Первую фотографию беременной герцогини мужчина опубликовал в своем Твиттер.
В кадре улыбающийся принц Гарри с любовью смотрит на Меган, которая обнимает свой уже заметно округлившийся животик, лежа у любимого мужа на коленях.
Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом, - сообщает представитель Гарри и Меган. - Герцог и герцогиня Сассекские с нетерпением ждут пополнения в семье.
Напомним,