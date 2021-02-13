13 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Павы.

13 февраля на канале Украина в эфир вышел 4 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . На сцене выступила семерка участников: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, роскошная Пава и величественный Лев.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Пава и Носорог. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 4 выпуске и раскроет свою личность Пава.

Звездные детективы, все как один были уверены, что это бывшая участница группы «ВИА Гра» и ведущая шоу «Зірковий шлях» Алена Винницкая, однако, когда Пава показала лицо, их удивлению не было предела.

Еще во время первого выступления в шоу «МАСКА» изящная Пава смогла не на шутку заинтриговать звездных детективов. Тогда их мнения разделились – Олег Винник был уверен, что это девушка, на 10 лет моложе него, возможно, бывшая участница группы «ВИА Гра», а вот Оля Полякова и DZIDZIO увидели в Паве мужчину.

На сцене гипершоу «МАСКА» роскошная Пава исполнила зажигательный хит «Bambaleo» французской группы «Gipsy Kings». А после выступления детективы отметили, что это профессиональная певица, которая удачно скрывает свой голос, поэтому все озвучили догадки, что это может быть Алена Винницкая.

А вот Оля Полякова колебалась между кандидатурами двух артисток Алены Винницкой и Ольги Горбачевой.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Павы скрывалась певица Ирина Федишин.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы / пресс-служба

Что же это вы так? Не узнали Иру Федишин! Я здесь обижалась, думала даже подсказать! DZIDZIO, мы же кофе вместе пили, я думала ты меня точно узнаешь! Больше всего волновались за ноги, особенно продюсер, говорил: «Спрячьте ей эти ноги, потому что ее сразу раскусят!» А Оля Полякова во время первого эфира высказала предположение, что это мужчина. Я сразу успокоилась – по ногам не узнали, – призналась Ирина Федишин на сцене масштабного шоу «МАСКА».