Андрей Фединчик и Наталка Денисенко поделились правилами гармоничных отношений
В преддверии самого романтичного дня в году, 14 февраля, украинские актеры, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко, рассказали, о чем стоит помнить, чтобы сохранить гармонию в семье.
Влюбленные успевают не только активно сниматься в полюбившихся зрителям проектах, но и воспитывать сына и уделять время друг другу.
Хочется сказать, что нет идеальных пар или идеальных отношений. Мы тоже ссоримся. Я вообще такая эмоциональная, что при ссоре сразу развожусь (улыбается). Через 10 минут отхожу, понимаю, что и сама могу быть виновата. А Андрей отходит дольше.
Нужно всегда помнить, что с тобой точно такой человек, как и ты. У него тоже есть боли, травмы, нюансы характера. Все-таки любовь бывает разной. Когда-то это страсть, влюбленность, когда появляется ребенок – это уже другая любовь, на старости лет – ты совсем в третьей любви. Нужно строить отношения и стараться в этом на каждом этапе. Конечно, все должно быть в удовольствие, - делится Наталка.
А я со всем согласен, - дополняет Андрей.
Я многое сказала, а Андрей просто согласился. Но, на самом деле, всему этому меня научил он. Я очень вспыльчивая. Андрей мне часто говорит: «Думаешь, никто не ссориться? Куда ты уже собралась? Успокойся», - с улыбкой рассказывает Наталка.
Напомним,