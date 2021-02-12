Андрей Фединчик и Наталка Денисенко поделились правилами гармоничных отношений

12 февраля 2021 20:45 Юлия Крутиева
Андрей Фединчик и Наталка Денисенко поделились правилами гармоничных отношений
Супруги Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном
instagram.com/andreyfedinchik

В преддверии самого романтичного дня в году, 14 февраля, украинские актеры, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко, рассказали, о чем стоит помнить, чтобы сохранить гармонию в семье.

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Андрей Фединчик и Наталка Денисенко – одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Совсем скоро зрители СТБ увидят их в весенних премьерах – сериале «Авантюра на двоих», в третьем сезоне семейной комедии «Папаньки» от «Дизель Студио», а также в костюмированной драме «Крепостная» (в осеннем телесезоне).

Влюбленные успевают не только активно сниматься в полюбившихся зрителям проектах, но и воспитывать сына и уделять время друг другу.

Хочется сказать, что нет идеальных пар или идеальных отношений. Мы тоже ссоримся. Я вообще такая эмоциональная, что при ссоре сразу развожусь (улыбается). Через 10 минут отхожу, понимаю, что и сама могу быть виновата. А Андрей отходит дольше.

Нужно всегда помнить, что с тобой точно такой человек, как и ты. У него тоже есть боли, травмы, нюансы характера. Все-таки любовь бывает разной. Когда-то это страсть, влюбленность, когда появляется ребенок – это уже другая любовь, на старости лет – ты совсем в третьей любви. Нужно строить отношения и стараться в этом на каждом этапе. Конечно, все должно быть в удовольствие, - делится Наталка.

А я со всем согласен, - дополняет Андрей.

Я многое сказала, а Андрей просто согласился. Но, на самом деле, всему этому меня научил он. Я очень вспыльчивая. Андрей мне часто говорит: «Думаешь, никто не ссориться? Куда ты уже собралась? Успокойся», - с улыбкой рассказывает Наталка.

Напомним,

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