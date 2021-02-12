Мика Ньютон рассказала о пополнении в семье после лечения рака
В 2018 году в жизни Мики Ньютон произошли несколько серьезных событий. Одно из них выдалось счастливым, а второе – очень неприятным.
На протяжении длительного времени Мику тревожило постоянное вздутие живота. На плохое самочувствие она не обращала особого внимания, списывая все на неправильный рацион.
Ньютон решила изменить свое питание и активно увлеклась йогой. Однако во время одного из своих визитов к врачу, во время УЗИ, у певицы обнаружили огромную кисту. После чего медики диагностировали ей рак яичника 3 стадии.
В одном из своих крайних интервью Мика затронула тему материнства, признавшись, что вместе со своим мужем мечтают стать родителями. К счастью, у певицы есть все шансы забеременеть и самостоятельно родить ребенка.
Ньютон признается, что будет стремиться стать мамой и верит, что именно так и будет. При этом звезда не исключает того варианта, чтобы взять ребенка из детского дома.