Мика Ньютон рассказала о пополнении в семье после лечения рака

12 февраля 2021 13:40 Юлия Крутиева
Мика Ньютон рассказала о пополнении в семье после лечения рака
Мика Ньютон с мужем
instagram.com/mikanewton

В 2018 году в жизни Мики Ньютон произошли несколько серьезных событий. Одно из них выдалось счастливым, а второе – очень неприятным.

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Три года назад Мика Ньютон сыграла пышную свадьбу с американским бизнесменом – владельцем модельного агентства Крисом Сааведра. А спустя время певицу ждало серьезное испытание.

На протяжении длительного времени Мику тревожило постоянное вздутие живота. На плохое самочувствие она не обращала особого внимания, списывая все на неправильный рацион.

Ньютон решила изменить свое питание и активно увлеклась йогой. Однако во время одного из своих визитов к врачу, во время УЗИ, у певицы обнаружили огромную кисту. После чего медики диагностировали ей рак яичника 3 стадии.

Певица Мика Ньютон / instagram.com/mikanewton
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Ньютон не теряла ни минуты. Певице сделали две операции и вырезали один яичник. К счастью, ей не понадобилась долговременная химиотерапия.

В одном из своих крайних интервью Мика затронула тему материнства, признавшись, что вместе со своим мужем мечтают стать родителями. К счастью, у певицы есть все шансы забеременеть и самостоятельно родить ребенка.

Ньютон признается, что будет стремиться стать мамой и верит, что именно так и будет. При этом звезда не исключает того варианта, чтобы взять ребенка из детского дома.

Мика Ньютон с мужем / instagram.com/mikanewton
Напомним, 

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