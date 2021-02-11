Сын Григория Чапкиса попросил молиться за отца: легендарный хореограф в реанимации, в плохом состоянии

11 февраля 2021 13:40 Юлия Крутиева
Сын Григория Чапкиса попросил молиться за отца: легендарный хореограф в реанимации, в плохом состоянии

Григорий Чапкис в третий раз госпитализирован в больницу.

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Легендарный хореограф Григорий Чапкис сейчас находится в реанимации в очень плохом состоянии. На своей странице в Инстаграм сын 90-летнего судьи танцевальных шоу Грег Чапкис попросил молиться за отца. Никаких других подробностей Грег не написал. Лишь сообщил, что папа не в порядке.

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Отметим, что 9 февраля в издании Гордон появилась информация, что Григорий Николаевич попал в третий раз в реанимацию. Звездному хореографу сковало спину и ноги, стало тяжело ходить и тяжело дышать.

Месяцами ранее, 19 декабря, хореографа госпитализировали с двухсторонней пневмонией, однако сделав 2 раза тест – коронавирус у него не выявили. После выписки он некоторое время находился дома, а в Сочельник, 6 января, снова попал в больницу.

Напомним,

 

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