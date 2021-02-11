Сын Григория Чапкиса попросил молиться за отца: легендарный хореограф в реанимации, в плохом состоянии
Григорий Чапкис в третий раз госпитализирован в больницу.
Месяцами ранее, 19 декабря, хореографа госпитализировали с двухсторонней пневмонией, однако сделав 2 раза тест – коронавирус у него не выявили. После выписки он некоторое время находился дома, а в Сочельник, 6 января, снова попал в больницу.
Напомним,
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