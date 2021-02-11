Від пацанки до панянки-5: жизнь новой ученицы – более 10 попыток суицида, наркотики, остановка сердца

11 февраля 2021 11:50 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: жизнь новой ученицы – более 10 попыток суицида, наркотики, остановка сердца
Від пацанки до панянки-5: ученицы Школы леди
пресс-служба Нового канала

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала о еще одной участнице пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки».

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Уже 1 марта Новый канал познакомит зрителей с новым классом учениц Школы леди. Мы уже знаем, что среди них есть девушка-альбинос и девушка-парень в одном теле.

Еще одна воспитанница Татьяны Мокриди и ее коллег – бывшая футболистка, которой пришлось бросить спорт после остановки сердца. После этого все свободное время девушка посвятила наркотикам. Ее жизнь превратилась в марафон, который мог длиться несколько недель: наркотики, алкоголь, ночные клубы, драки. К счастью, девушка осознала, что дошла до предела. И если сейчас не изменит свою жизнь и не избавится от зависимости, то у нее просто не будет шанса на будущее.

Від пацанки до панянки-5: новая ученица Школы леди / пресс-служба

Ей всего 17 лет, – говорит директор Школы леди. – А она уже имела более десятка попыток суицида. Но при всем этом ужасе у нашей ученицы очень сильный ангел-хранитель. Когда жизнь шла на секунды, появлялись какие-то обстоятельства, которые возвращали ее из-за облаков. Что-то спасло нашу спортсменку и тогда, когда на футбольном поле у нее остановилось сердце. Высокая, стройная, с задатками модели девушка стала такой Zависимой, что от употребления наркотиков не могла связано формулировать предложения. Комфортно ей было только в своем эйфорическом мире, а реальный она воспринимала исключительно через цветные очки. «Тень в очках» – такой я ее и увидела.

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У девушки сложные отношения с матерью. Она считает, что та так и не смогла подарить дочери детство. С шести лет девочка работала на полях и самостоятельно зарабатывала для себя деньги. Каждый ее день рождения проходил на работе. А ей просто хотелось праздника и любви. Характер у мамы сложный, поэтому еще с детства возникало много конфликтов. Мать жестоко наказывала дочь за ошибки.

Від пацанки до панянки-5: новая ученица Школы леди / пресс-служба

Ученица Школы леди уже готова изменить свою жизнь. Следите за ее перевоплощениями в эфире Нового канала.

Включайте реалити «Від пацанки до панянки» с 1 марта в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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