Від пацанки до панянки-5: жизнь новой ученицы – более 10 попыток суицида, наркотики, остановка сердца
Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала о еще одной участнице пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки».
Еще одна воспитанница Татьяны Мокриди и ее коллег – бывшая футболистка, которой пришлось бросить спорт после остановки сердца. После этого все свободное время девушка посвятила наркотикам. Ее жизнь превратилась в марафон, который мог длиться несколько недель: наркотики, алкоголь, ночные клубы, драки. К счастью, девушка осознала, что дошла до предела. И если сейчас не изменит свою жизнь и не избавится от зависимости, то у нее просто не будет шанса на будущее.
Ей всего 17 лет, – говорит директор Школы леди. – А она уже имела более десятка попыток суицида. Но при всем этом ужасе у нашей ученицы очень сильный ангел-хранитель. Когда жизнь шла на секунды, появлялись какие-то обстоятельства, которые возвращали ее из-за облаков. Что-то спасло нашу спортсменку и тогда, когда на футбольном поле у нее остановилось сердце. Высокая, стройная, с задатками модели девушка стала такой Zависимой, что от употребления наркотиков не могла связано формулировать предложения. Комфортно ей было только в своем эйфорическом мире, а реальный она воспринимала исключительно через цветные очки. «Тень в очках» – такой я ее и увидела.
Ученица Школы леди уже готова изменить свою жизнь. Следите за ее перевоплощениями в эфире Нового канала.
Включайте реалити «Від пацанки до панянки» с 1 марта в 19:00 на Новом канале.
Напомним,