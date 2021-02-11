Однажды под Полтавой: Анна Саливанчук рассказала, почему ушла из ситкома

11 февраля 2021 02:00 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой: Анна Саливанчук рассказала, почему ушла из ситкома
Актриса Анна Саливанчук
пресс-служба

15 февраля на телеканале ТЕТ стартует показ любимых и новых серий народного ситкома «Однажды под Полтавой». Как стало известно, актриса Анна Саливанчук не принимала участие в съемках 12 сезона.

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В своих социальных сетях актриса призналась, что подписчики засыпали ее вопросами о героине, так как другие звезды комедийного сериала выставляют бекстейдж съемок. Поэтому Анне Саливанчук пришлось прервать молчание.

В связи с тем, что она недавно стала мамой, а съемки проходят по 12 часов в день практически без выходных, вместе со съемочной командой Анна до конца не была уверенна, сможет ли сейчас войти в столь активный рабочий режим.

Актриса Анна Саливанчук / пресс-служба

Вместе с продюсерами Drive Production решили не рисковать ни моим здоровьем, ни ребенком, ни процессом съемок. И оставили Верунчика за кадром. По сценарию, мой персонаж есть, обо мне говорят. Саша даже идет делать предложение руки и сердца, а что я ему ответила, вы увидите в 13 сезоне, – поделилась актриса.

Зрителям не стоит волноваться и уже в осеннем сезоне они увидят свою любимую героиню в традиционных платьях в горошек.

Включай телеканал ТЕТ 15 февраля в 19:15 и наслаждайся любимым ситкомом «Однажды под Полтавой».

Напомним,

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