Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное интервью супруги Полины Логуновой: Она хочет все и сразу
10 февраля 2021 16:50
Дмитрий Ступка и Полина Логунова
instagram.com/stupka777
Недавно блогер Полина Логунова в своем интервью рассказывала, что супруг не зарабатывает достаточно денег. И часто финансовую ответственность за семью берет на себя она.
Читайте такжеКриштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес оплатили лечение больного раком мальчикаДмитрий Ступка долго не решался публично отреагировать на слова супруги. И вот, наконец, в программе «Ранок з Україною» на канале Украина актер эксклюзивно прокомментировал скандальное интервью Полины Логуновой.
Просто есть одна такая проблема у супруги, что она хочет все и сразу. Такого не бывает. А то, что хотят сейчас девушки - у той подружки депутат, у той строитель. И она тоже хочет ездить на Бентли, покупать себе какие-то украшения, бриллианты, - поделился Дмитрий Ступка.
Дмитрий Ступка и Полина Логунова / instagram.com/stupka777
Я на ней тоже женился, я извиняюсь, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире. Чтобы ей дали вид на жительство в Украине. Я ее взял замуж, потому что я ее полюбил, - говорит актер.
Напомним,