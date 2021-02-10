Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное интервью супруги Полины Логуновой: Она хочет все и сразу

10 февраля 2021 16:50 Юлия Крутиева
Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное интервью супруги Полины Логуновой: Она хочет все и сразу
Дмитрий Ступка и Полина Логунова
instagram.com/stupka777

Недавно блогер Полина Логунова в своем интервью рассказывала, что супруг не зарабатывает достаточно денег. И часто финансовую ответственность за семью берет на себя она.

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Дмитрий Ступка долго не решался публично отреагировать на слова супруги. И вот, наконец, в программе «Ранок з Україною» на канале Украина актер эксклюзивно прокомментировал скандальное интервью Полины Логуновой.

Просто есть одна такая проблема у супруги, что она хочет все и сразу. Такого не бывает. А то, что хотят сейчас девушки - у той подружки депутат, у той строитель. И она тоже хочет ездить на Бентли, покупать себе какие-то украшения, бриллианты, - поделился Дмитрий Ступка.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова / instagram.com/stupka777

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Кроме того, Дмитрий отметил: сейчас он работает аж на двух работах. Но ему все равно не хватает заработанных денег. Правда, секрет семейного счастья представитель легендарной актерской династии видит совсем в другом.

Я на ней тоже женился, я извиняюсь, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире. Чтобы ей дали вид на жительство в Украине. Я ее взял замуж, потому что я ее полюбил, - говорит актер.

Напомним,

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