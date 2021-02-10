Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес оплатили лечение больного раком мальчика

10 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес оплатили лечение больного раком мальчика
Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес
instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду занимает первое место среди спортсменов, занимающихся благотворительностью. Футболист отдал около 10 миллионов евро на благое дело.

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На днях Криштиану Роналду вместе со своей любимой девушкой Джорджиной Родригес сделали еще один благородный поступок. Пара взяла на себя все финансовые расходы по лечению 7-летнего мальчика из Португалии. У малыша Томаса в 2019 году обнаружили нейробластому.

Сейчас мальчик направляется в одну из лучших клиник Барселоны, где ему будет оказано лечение. Родители Томаса не верят такому счастью и безгранично благодарны Криштиану и Джорджине. Они публично поблагодарили пару за помощь:

Томас уже направляется в Барселону, чтобы сдать необходимые анализы и начать лечение от рака в больнице Валль д’Эброн. Джорджина Родригес и Криштиану, спасибо за вашу помощь, солидарность и большое сердце. Бесконечно благодарим вас за то, что Томас получил возможность пройти это лечение.

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Отметим, что месяцами ранее футболист пожертвовал более миллиона евро и закупил 5 аппаратов ИВЛ в больницу Мадейры, откуда он сам родом. Также Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем помог двум больницам Лиссабона и клинике в Порту, профинансировав отделения интенсивной терапии.

Напомним,

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