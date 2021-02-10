Криштиану Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес оплатили лечение больного раком мальчика
Криштиану Роналду занимает первое место среди спортсменов, занимающихся благотворительностью. Футболист отдал около 10 миллионов евро на благое дело.
Сейчас мальчик направляется в одну из лучших клиник Барселоны, где ему будет оказано лечение. Родители Томаса не верят такому счастью и безгранично благодарны Криштиану и Джорджине. Они публично поблагодарили пару за помощь:
Томас уже направляется в Барселону, чтобы сдать необходимые анализы и начать лечение от рака в больнице Валль д’Эброн. Джорджина Родригес и Криштиану, спасибо за вашу помощь, солидарность и большое сердце. Бесконечно благодарим вас за то, что Томас получил возможность пройти это лечение.
Напомним,