Соломия Витвицкая разводится с мужем спустя 8 лет брака
Соломия Витвицкая ошарашила поклонников печальной новостью.
Соломия и Влад расстаются мирно, не обливая грязью друг друга. Телеведущая отметила, что за время, проведенное с Владом, он стал ей другом, однако они потеряли другое...самое важное...
Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену. PS Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите – это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!
После замужества пара окунулась в работу, и лишь в 2020 году Витвицкая заявляла в интервью, что с супругом активно работают над появлением в их семье детей. Но, к сожалению, их брак потерпел крах.
Напомним,