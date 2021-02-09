Соломия Витвицкая разводится с мужем спустя 8 лет брака

Соломия Витвицкая ошарашила поклонников печальной новостью.

Ведущая "ТСН" Соломия Витвицкая разводится со своим супругом Владом Кочатковым. После 8 лет брака пара приняла решение разойтись. Об этом 40-летняя звезда рассказала на своей странице в Инстаграм.

Соломия и Влад расстаются мирно, не обливая грязью друг друга. Телеведущая отметила, что за время, проведенное с Владом, он стал ей другом, однако они потеряли другое...самое важное...

Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену. PS Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите – это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!

Соломия Витвицкая разводится с Владом Кочетковым / instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, что Соломия Витвицкая вышла замуж за Влада Кочеткова в 2013 году. Мужчина младше своей возлюбленной на 8 лет.

После замужества пара окунулась в работу, и лишь в 2020 году Витвицкая заявляла в интервью, что с супругом активно работают над появлением в их семье детей. Но, к сожалению, их брак потерпел крах.

Телеведущая Соломия Витвицкая с мужем Владом Кочетковым / instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним,