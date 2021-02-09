Дарья Хлистун рассказала о реакции Макса Михайлюка на ее беременность

Макс Михайлюк и Даша Хлистун готовятся впервые стать родителями.

Главный герой 10 сезона проекта "Холостяк" Макс Михайлюк вскоре станет отцом. На днях пилот поделился с поклонниками этой радостной новостью. На своей странице в Инстаграм он опубликовал серию снимков с беременной возлюбленной.

Директ Даши просто заваливают вопросами о протекании беременности, как узнала о своем положении модель, как отреагировал Макс на такую новость, знают ли они пол будущего малыша и многое другое. Девушка призналась, что на некоторые вопросы готова сейчас ответить, на другие же – со временем.

Беременная Даша Хлистун и Макс Михайлюк / instagram.com/dasha_khlystun_

И первый пост, который написала в Сети Дарья, был о том, как она узнала о своем положении, и как рассказала Максу. Красотка призналась, что хотела как-нибудь оригинально сообщить Михайлюку, ну как минимум снять его реакцию на видео, однако и это не смогла сделать, так как ее поведение выдавало все.

Я была уверена, что делаю этот тест, просто так сказать «убедиться наверняка». Увидев сразу одну полоску, я без какой-либо доли сомнения отложила тест и начала мыть руки . И какой был у меня шок, когда через 5 мин я вижу пусть и слабую но ее - вторую полоску. Это настолько смешанные эмоции, что слов не хватит описать, что я в тот момент прочувствовала. Как только я чуток собралась, я начала думать, как сообщить об этом Максу. Я себе распланировала сделать это иначе, чем получилось, даже хотелось заснять его реакцию на телефон но, сама же себя и выдала) В этот вечер Макс как раз пригласил меня на ужин, тут я и спалилась. Ну сложно было не заметить мое состояние. Я старалась меньше говорить, потому что боялась проболтаться и после того, как сказала ему, что мне нужно пойти завтра в лабораторию для сдачи крови, после чего он спросил «зачем?», я ничего другого не придумав, ответила - «просто решила проверить». Макс все понял, спросил: «ты что беременная?» И вы бы видели его глаза, он точно ждал только положительный ответ и тут конечно прозвучало «да». Меня от радости чуть не задушили, я даже сама не ожидала такой его реакции))) он и в шоке не был в отличии от меня. С того самого времени, у нас началась уже немного другая история наших отношений.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/flymax305

Также Даша рассказала, что родители Макса очень обрадовались новости о будущем пополнении в семье сына. Несмотря на то, что у них есть одна внучка, известие о скором рождении еще одного малыша их невероятно порадовало.

Напомним,