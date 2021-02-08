Похудевшая Ребел Уилсон повторила образ Меган Маркл: звезды в одинаковых платьях

8 февраля 2021 11:40 Юлия Крутиева
Похудевшая Ребел Уилсон повторила образ Меган Маркл: звезды в одинаковых платьях
Меган Маркл
Fotobank / GettyImages

Модная битва среди звезд продолжается! Комедийная актриса Ребел Уилсон и супруга принца Гарри Меган Маркл были замечены в одинаковых платьях от Safiya.

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Звезда фильмов «Идеальный голос» и «Холостячки», которая поразила всех своим феноменальным похудением, опубликовала на своей странице в Инстаграм новую фотографию. На снимке Ребел Уилсон позирует в вечернем платье в пол ярко-красного цвета. Дополнила свой образ 40-летняя звезда легким макияжем и прической с локонами.

Ребел Уилсон / instagram.com/rebelwilson

Отметим, что в таком же наряде, стоимость которого составляет около 1800 долларов, ранее на светском мероприятии появилась Меган Маркл. Герцогиня Сассекская со своим супругом, принцем Гарри, в марте 2020 года посетили ежегодный музыкальный фестиваль Mountbatten, который прошел в концертном зале Альберт-Холл (Лондон).

Меган Маркл и принц Гарри / Fotobank / GettyImages

Сложно поспорить с тем фактом, что на Меган данный дизайнерский наряд смотрится лучше. Но и стоит отметить колоссальную работу Ребел, которую она проделала над своим телом, чтобы вот так блистать в платье.

Напомним,

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