Похудевшая Ребел Уилсон повторила образ Меган Маркл: звезды в одинаковых платьях
Модная битва среди звезд продолжается! Комедийная актриса Ребел Уилсон и супруга принца Гарри Меган Маркл были замечены в одинаковых платьях от Safiya.
Отметим, что в таком же наряде, стоимость которого составляет около 1800 долларов, ранее на светском мероприятии появилась Меган Маркл. Герцогиня Сассекская со своим супругом, принцем Гарри, в марте 2020 года посетили ежегодный музыкальный фестиваль Mountbatten, который прошел в концертном зале Альберт-Холл (Лондон).
Сложно поспорить с тем фактом, что на Меган данный дизайнерский наряд смотрится лучше. Но и стоит отметить колоссальную работу Ребел, которую она проделала над своим телом, чтобы вот так блистать в платье.
Напомним,