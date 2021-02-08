Невероятная правда о звездах: Евгений Хмара – откровенно о школьных драках, сексе по дружбе и рождении сына

Евгений Хмара ответил на откровенные вопросы журналиста проекта и рассказал подробности своей личной жизни.

Рубрика «Було / Не було»

Пианист-виртуоз Евгений Хмара стал гостем проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ. Музыкант ответил на откровенные вопросы о себе, рассказал о школьных драках, сексе по дружбе и многом другом. Подробнее – в материале.

Билися за дівчину?

Євген: Було. Якщо говорити про фізичну бійку, це було в школі, і не один раз.

Евгений Хмара с женой Дарьей и детьми / instagram.com/evgenykhmara

Євген: Не було. Хоча міг би бути, якщо говорити про мою дружину… Тобто перший наш поцілунок був як постріл. І є чітке розуміння того, що у тебе не може бути ближчої жінки, ніж твій друг, якого ти знаєш 15 років.

Рубрика «Особливий день»

День, який змінив ваше життя?

Євген: Народження сина. Я точно став іншим, відбувається розширення, розуміння того, що ти живеш не тільки для себе, а живеш ще й заради цієї маленької душі.

Евгений Хмара с детьми / instagram.com/evgenykhmara

Що відчули у момент, коли дізналися, що станете батьком?

Євген: Я не знаю, я постійно плакав у той момент, серйозно.

Ви щаслива людина?

Євген: Я дуже щаслива людина. Я займаюсь улюбленою справою, це музика. Це те, від чого я кайфую, живу, дихаю. В мене є сім’я, я відчуваю цей світ в повному обсязі.

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