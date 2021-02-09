Дженнифер Лоуренс получила травму глаза во время взрыва
Дженнифер Лоуренс пострадала во время съемок фильма Netflix.
Однако стекло разлетелось не так как планировали и один из осколков отлетел прямо в глаз звезде. Ранение у Дженнифер было незначительное, однако из-за того, что осколок разрезал веко, было сильное кровотечение.
Съемочный процесс приостановили, а звезду срочно отправили в местную больницу Броктона, где собственно и проходили съемки фильма. Как сообщает интернет-издание TMZ, уже на этой неделе актриса вернется в строй.
Актерский состав, который задействован в картине, довольно-таки внушительный: Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри, Роб Морган, Джона Хилл, Тимоти Шаламе и другие.
Выход картины запланирован на 2021 год.
Напомним,