Дженнифер Лоуренс получила травму глаза во время взрыва

Дженнифер Лоуренс пострадала во время съемок фильма Netflix.

Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму глаза во время съемочного процесса. Была ночь, шла съемка финальной сцены кинокартины "Не смотри вверх", актриса сидела в ресторане, где и должен был произойти контролируемый взрыв.

Однако стекло разлетелось не так как планировали и один из осколков отлетел прямо в глаз звезде. Ранение у Дженнифер было незначительное, однако из-за того, что осколок разрезал веко, было сильное кровотечение.

Съемочный процесс приостановили, а звезду срочно отправили в местную больницу Броктона, где собственно и проходили съемки фильма. Как сообщает интернет-издание TMZ, уже на этой неделе актриса вернется в строй.

Актриса Дженнифер Лоуренс / Fotobank / GettyImages

По сюжету фильма двое астрономов пытаются предупредить мир о приближении астероида, способного уничтожить Землю. Но им никто не верит, что уже через полгода на планете не останется ничего живого.

Актерский состав, который задействован в картине, довольно-таки внушительный: Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри, Роб Морган, Джона Хилл, Тимоти Шаламе и другие.

Выход картины запланирован на 2021 год.

Напомним,