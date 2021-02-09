Дженнифер Лоуренс получила травму глаза во время взрыва

9 февраля 2021 03:00 Юлия Крутиева
Дженнифер Лоуренс получила травму глаза во время взрыва
Актриса Дженнифер Лоуренс
Fotobank / GettyImages

Дженнифер Лоуренс пострадала во время съемок фильма Netflix.

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Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму глаза во время съемочного процесса. Была ночь, шла съемка финальной сцены кинокартины "Не смотри вверх", актриса сидела в ресторане, где и должен был произойти контролируемый взрыв.

Однако стекло разлетелось не так как планировали и один из осколков отлетел прямо в глаз звезде. Ранение у Дженнифер было незначительное, однако из-за того, что осколок разрезал веко, было сильное кровотечение.

Съемочный процесс приостановили, а звезду срочно отправили в местную больницу Броктона, где собственно и проходили съемки фильма. Как сообщает интернет-издание TMZ, уже на этой неделе актриса вернется в строй.

Актриса Дженнифер Лоуренс / Fotobank / GettyImages

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По сюжету фильма двое астрономов пытаются предупредить мир о приближении астероида, способного уничтожить Землю. Но им никто не верит, что уже через полгода на планете не останется ничего живого.

Актерский состав, который задействован в картине, довольно-таки внушительный: Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри, Роб Морган, Джона Хилл, Тимоти Шаламе и другие.

Выход картины запланирован на 2021 год.

Напомним, 

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