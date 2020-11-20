С ведущей ТСН Соломией Витвицкой в прямом эфире случился казус

В новой высокотехнологичной студии ТСН Витвицкая почувствовала себя комфортно, как дома, и сняла туфли цвета бордо на шпильке 10 см.

Ведущая ТСН на канале 1+1 Соломия Витвицкая , сидя за столом, в прямом эфире ТСН в 19.30 сняла новые высокие каблуки, ее ножки попали в объектив оператора. Внимательные зрители ТСН и фанаты звезды не оставили это без внимания. Делали сториз со стоп-кадрами и постили в Instagram. Соломия получила десятки сообщений с поддержкой. Поклонницы даже поделились своими похожими историями:

"Люблю вас! Мы же женщины все так делаем. Один раз я читала доклад и сняла один туфель. Доклад закончила и не могла найти, и так неудобно стало. Пришлось наклониться и искать", "Это так жизненно и близко! Мы девочки – такие!", "И я заметила. Но вы выглядели все равно на все 100%", "Соломия, Вы такая красавица! Это было очень мило! Я вас понимаю", "Класс! То, наверное, роботы какие-то, кто так никогда не делал", "Каждая женщина поймет… А вам идет стиль подачи "новости-босиком".

По словам телеведущей, она только привыкает к новой высокотехнологичной студии ТСН и еще не “подружилась” со столом, который установлен на движущемся полу. С недавних пор Соломия ведет выпуски в 14.00 и 16.45, где стол не задействован. Но этот случай показал – ведущая уверенно чувствует себя и в вечерних выпусках. И любая женщина поймет, что быть на высоких каблуках, которые надела впервые, больше 8 часов непросто.

Забыла и не надела. Женщины часто под столом снимают туфли на каблуках. Казусы в прямом эфире бывают, но не всегда заметны зрителям. Получила много сообщений в директ от внимательных подписчиков! Спасибо за поддержку и понимание! Вы мои крылья! Сегодня буду внимательней и постараюсь подружиться со столом в студии, – написала в своем Instagram ведущая.

Напомним, что в 2013 году в прямом эфире ТСН.Особливе Соломия сняла туфли и станцевала танец Умы Турман из фильма “Криминальное чтиво”. Таким необычным способом Соломия отметила юбилей режиссера Квентина Тарантино.

Напомним,