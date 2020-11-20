Ксению Мишину избил экс-любимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения

Последние несколько лет Ксения Мишина пользуется небывалой популярностью.

А все благодаря сериалу «Крепостная», в котором Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей. Следом за этим актрису пригласили в шоу «Танці з зірками», где она продемонстрировала невероятную выдержку на паркете и одержала победу.

Показывать свой сильный характер Ксении приходится и в личной жизни. За плечами у актрисы неудачный роман. Сейчас она сама воспитывает 8-летнего сына Платона.

Отношения с отцом мальчика главная героиня проекта «Холостячка» вспоминает с содроганием. Мужчина оказался настоящим тираном и подвергал свою спутницу физическому насилию.

Ксения Мишина с сыном / instagram.com/misha.k.ua

В интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Україна» Мишина рассказала, что однажды мужчина спустил ее с лестницы. Случилось это в Молодом театре, в котором работала актриса.

В этот момент экс-любимый Ксении находился в состоянии алкогольного опьянения. После избиения он исчез, а актриса написала заявление в правоохранительные органы.

Он пришел в театр. При этом был очень пьян, - уверяет звезда. - После спектакля побил меня, спустил с лестницы. Вообще неизвестно за что. После этого он исчез. Не понимаю для чего приходил тогда.

Напомним,