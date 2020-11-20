Ксению Мишину избил экс-любимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения
Последние несколько лет Ксения Мишина пользуется небывалой популярностью.
Показывать свой сильный характер Ксении приходится и в личной жизни. За плечами у актрисы неудачный роман. Сейчас она сама воспитывает 8-летнего сына Платона.
Отношения с отцом мальчика главная героиня проекта «Холостячка» вспоминает с содроганием. Мужчина оказался настоящим тираном и подвергал свою спутницу физическому насилию.
Он пришел в театр. При этом был очень пьян, - уверяет звезда. - После спектакля побил меня, спустил с лестницы. Вообще неизвестно за что. После этого он исчез. Не понимаю для чего приходил тогда.
Напомним,