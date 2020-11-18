Дети против звезд-2: зачем Эктор Хименес-Браво будет крутить тесто в воздухе?

Эксклюзив 18 ноября 2020 13:40 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: зачем Эктор Хименес-Браво будет крутить тесто в воздухе?
Дети против звезд-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)
пресс-служба Нового канала

Сегодня в 19:00 Новый канал покажет баттлы талантливых взрослых и детей.

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Каждый выпуск «Дети против звезд» – настоящее открытые. Удивляет не только юное поколение, представители которого своими умениями могут заткнуть за пояс взрослых, но и звезды. Фанаты даже не догадываются, что их кумиры такое умеют. Сегодня Эктор Хименес-Браво, Вова Шумко и Женя Кот тоже обещают поразить зрителей. Чем – разбирался TV.UA.

Кулинары

Обладатель премии «The World Master Chef», судья проекта «МастерШеф Украина», шеф-повар Эктор Хименес-Браво будет крутить в воздухе тесто для пиццы. Против него выступит 11-летний Илья Филатов, который, горя желанием стать пиццайоло от Бога, прошел девять мастер-классов и испортил 70 пицц.

Детей рассматриваю как серьезных соперников, – признается Эктор. – Я в этом убедился на «МастерШеф. Дети». Юные участники иногда готовили лучше взрослых. Поэтому они могут нас победить.

Дети против звезд-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020) / пресс-служба Нового канала

Оригамисты

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Владимир Шумко мастерски шутит на сцене Improv Live Show. А еще он может побаловать фанатов подарками собственного производства, ведь умеет из газеты сделать самолетики, кораблики и конусы семечек. Он покажет свои навыки в баттле с 9-летним Тарасом Белеем. Мальчик – самый младший учитель техники оригами в Украине по версии Национального Реестра Рекордов.

Даже не рассматриваю альтернативного финала, где мы проигрываем, – говорит Вова Шумко. – Будем бороться!

Дети против звезд-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020) / пресс-служба Нового канала

Мастера спортивного диско

Победитель проекта «Танці з зірками», хореограф Евгений Кот сразится с 10-летней обладательницей Кубка мира, финалисткой чемпионата мира, чемпионкой Европы и Украины Варварой Столярчук. Будут суперзажигательные па!

Будем показывать, что взрослые и опытные мужчины – крутые, – улыбается Евгений. – Мы однозначно победим!

Дети против звезд-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020) / пресс-служба Нового канала

Также команда взрослых будет стрелять в инопланетян, играть в «крокодила», отвечать на вопросы викторины и собирать кристаллы на время. За легкую атмосферу шоу отвечает Сергей Притула. Кому достанется победа – решит Мегамозг!

Напомним,

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