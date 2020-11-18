Дети против звезд-2: зачем Эктор Хименес-Браво будет крутить тесто в воздухе?
Сегодня в 19:00 Новый канал покажет баттлы талантливых взрослых и детей.
Кулинары
Обладатель премии «The World Master Chef», судья проекта «МастерШеф Украина», шеф-повар Эктор Хименес-Браво будет крутить в воздухе тесто для пиццы. Против него выступит 11-летний Илья Филатов, который, горя желанием стать пиццайоло от Бога, прошел девять мастер-классов и испортил 70 пицц.
Детей рассматриваю как серьезных соперников, – признается Эктор. – Я в этом убедился на «МастерШеф. Дети». Юные участники иногда готовили лучше взрослых. Поэтому они могут нас победить.
Оригамисты
Даже не рассматриваю альтернативного финала, где мы проигрываем, – говорит Вова Шумко. – Будем бороться!
Мастера спортивного диско
Победитель проекта «Танці з зірками», хореограф Евгений Кот сразится с 10-летней обладательницей Кубка мира, финалисткой чемпионата мира, чемпионкой Европы и Украины Варварой Столярчук. Будут суперзажигательные па!
Будем показывать, что взрослые и опытные мужчины – крутые, – улыбается Евгений. – Мы однозначно победим!
Также команда взрослых будет стрелять в инопланетян, играть в «крокодила», отвечать на вопросы викторины и собирать кристаллы на время. За легкую атмосферу шоу отвечает Сергей Притула. Кому достанется победа – решит Мегамозг!
Напомним,