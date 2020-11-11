Дети против звезд-2: Влад Яма возьмет ракетку в руки, а Jerry Heil сыграет эмоции

Какими еще талантами удивят участники шоу «Дети против звезд-2»?

Сегодня, 11 ноября, в 19:00 Новый канал покажет очередной выпуск «Дети против звезд» – проекта, в котором участники доказывают: у таланта нет возраста. Юное поколение бросает вызов известным людям Украины.

Смогут ли они на него достойно ответить – узнаем вечером. А пока давайте откроем карты: какими индивидуальными соревнованиями участники попробуют поразить зрителей.

Пианисты-виртуозы

Впервые Jerry Heil пришла на прослушивание в музыкальную школу в возрасте двух лет, а в три ее приняли. Она профессионально занимается игрой на фортепиано с 8 лет и считает, что у музыкантам необходимо иметь академическое образование. С ней не согласен 12-летний Дмитрий Лях, который считает, что музыкант должен быть более свободным. Чье видение победит – узнаем в баттле.

Мне максимально страшно соревноваться с ним, – признается артистка. – Вы видели уровень развития современных детей? У них есть все шансы размазать нас, как жвачку под партой.

Певица Влад Яма и Jerry Heil / пресс-служба Нового канала

Акробаты

Чемпионка Украины по спортивной акробатике может читать, стоя на руках. Артистка цирка Анастасия Ярошенко сразится с 11-летней Миланой Здоренко, которая с трюками на «ты». Участники попробуют повторить челлендж олимпийской чемпионки Симоны Байлз, которая снимала штаны в стойке на руках.

Интересно посмотреть на умения детей, – говорит Анастасия. – И хочу проверить себя на выносливость.

Бадминтонисты

Для Влада Ямы игра с ракеткой и воланчиком чем-то похожа на танцы. Здесь также нужно координировать движения, быстро двигаться и чувствовать партнера. Помогут ли танцевальные навыки побороть 11-летнего Дениса Мальнева? Парень в свои юные годы –обладатель десяти золотых медалей, победитель международного турнира «FZ FORZA KBSC OPEN», призер Международного юниорского турнира «Medyka VICTOR POLISH YOUTH». И сдаваться он не намерен. Впрочем, как и Влад Яма.

Думаю, моя команда победит, – говорит он. – Других вариантов я пока не вижу.

Танцор Влад Яма / пресс-служба Нового канала

По традиции, участников также ждут групповые конкурсы. Они будут спасать город от инопланетян, отвечать на вопросы викторины, играть в показуху и собирать кристаллы. Кто победит – узнаете сегодня. Будет весело, ведь за легкую атмосферу шоу отвечает ведущий Сергей Притула.

Напомним,