Руслан Сеничкин показал одну из главных женщин в его жизни: Ника – сокровище всей нашей семьи

Ведущий и телекулинар Руслан Сеничкин показал фото племянницы Ники. Девочка разделяет любовь ведущего к пандам, танцует и готовит по рецептам звездного дяди.

Телеведущий утренней программы Сніданок з 1+1, танцор, шоумен и автор кулинарных книг Руслан Сеничкин признался, что в его жизни появилась еще одна главная женщина. К маме Вере Антоновне и двум сестрам – Ане и Тане – добавилась племянница Ника.

Руслан Сеничкин с племянницей / пресс-служба

Девочке всего пять лет, но она уже увлекается танцами и гимнастикой – делает фантастические успехи и принимает участие в соревнованиях. Это увлечение особенно усилилось после того, как Ника посетила один из эфиров шоу "Танці з зірками", где Руслан принимал участие.

Ника – сокровище всей нашей семьи. Очень одаренная и талантливая. Моя сестра Таня и папа Ники – Роман – дают племяннице возможность развиваться во всех направлениях. А интересует ее буквально все, в частности, очень нравится танцевать. Не знаю так совпало или нет, но хочется думать, что это я ее вдохновил, – сказал Руслан.

Племянница Руслана Сеничкина - Ника / пресс-служба

Среди увлечений Ники есть место и для кулинарии. По словам Руслана, девочка интересуется кулинарией еще с самого детства. Помогает маме: вместе они лепят вареники и пельмени, а также готовят по рецептам Сеничкина.

Руслан рассказал, что племянница очень любит, когда он приезжает в гости, и называет Ника его Дядя Панда. Всегда показывает свои успехи – как умеет читать и писать. А также каждый раз знакомит его со своими новыми игрушками.

Руслан Сеничкин с племянницей / пресс-служба

Как и Руслан, девочка обожает панд и енотов. У них даже есть спор: панда – из семейства енотов или медведей? Ника отстаивает енотов, но Панда Сеничкин не сдает своих позиций.

Конечно, я балую Нику, пользуясь случаем, всегда передаю ей подарки. Из последнего – экологический конструктор-кормушка для птиц, который придумали мои коллеги с канала ПлюсПлюс. Скоро поеду в Черкассы, вместе соберем и будем кормить птиц и белок во дворе, – рассказывает Руслан.

Телеведущий Руслан Сеничкин / пресс-служба

Напомним,