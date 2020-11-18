Руслан Сеничкин показал одну из главных женщин в его жизни: Ника – сокровище всей нашей семьи
Ведущий и телекулинар Руслан Сеничкин показал фото племянницы Ники. Девочка разделяет любовь ведущего к пандам, танцует и готовит по рецептам звездного дяди.
Девочке всего пять лет, но она уже увлекается танцами и гимнастикой – делает фантастические успехи и принимает участие в соревнованиях. Это увлечение особенно усилилось после того, как Ника посетила один из эфиров шоу "Танці з зірками", где Руслан принимал участие.
Ника – сокровище всей нашей семьи. Очень одаренная и талантливая. Моя сестра Таня и папа Ники – Роман – дают племяннице возможность развиваться во всех направлениях. А интересует ее буквально все, в частности, очень нравится танцевать. Не знаю так совпало или нет, но хочется думать, что это я ее вдохновил, – сказал Руслан.
Руслан рассказал, что племянница очень любит, когда он приезжает в гости, и называет Ника его Дядя Панда. Всегда показывает свои успехи – как умеет читать и писать. А также каждый раз знакомит его со своими новыми игрушками.
Как и Руслан, девочка обожает панд и енотов. У них даже есть спор: панда – из семейства енотов или медведей? Ника отстаивает енотов, но Панда Сеничкин не сдает своих позиций.
Конечно, я балую Нику, пользуясь случаем, всегда передаю ей подарки. Из последнего – экологический конструктор-кормушка для птиц, который придумали мои коллеги с канала ПлюсПлюс. Скоро поеду в Черкассы, вместе соберем и будем кормить птиц и белок во дворе, – рассказывает Руслан.
Напомним,