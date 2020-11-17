Камалия едва не стала жертвой группового изнасилования
17 ноября 2020 15:50
Певица Камалия
facebook.com/kamaliya.zahoor
Певица Камалия шокировала признанием. Однажды на нее напали в лифте многоэтажки.
Камалия едва не стала жертвой группового изнасилования. Об этом женщина эксклюзивно рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина».
Еще в подростковом возрасте звезда приехала в гости к тете, зашла в подъезд дома, а за ней проскочила компания парней.
В лифт меня начали заталкивать. Одного, который сзади стоял, я ударила в шею, а другому - тоже дала отпор, пока они опомнились, я бегом начала нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Я могу за себя постоять, - поделилась Камалия.
Певица Камалия / facebook.com/kamaliya.zahoor
Напомним,