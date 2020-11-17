Камалия едва не стала жертвой группового изнасилования

17 ноября 2020 15:50 Юлия Крутиева
Камалия едва не стала жертвой группового изнасилования
Певица Камалия
facebook.com/kamaliya.zahoor

Певица Камалия шокировала признанием. Однажды на нее напали в лифте многоэтажки.

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Певица Камалия едва не стала жертвой группового изнасилования. Об этом женщина эксклюзивно рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина».

Еще в подростковом возрасте звезда приехала в гости к тете, зашла в подъезд дома, а за ней проскочила компания парней.

В лифт меня начали заталкивать. Одного, который сзади стоял, я ударила в шею, а другому - тоже дала отпор, пока они опомнились, я бегом начала нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Я могу за себя постоять, - поделилась Камалия.

Певица Камалия / facebook.com/kamaliya.zahoor
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Спастись тогда Камалии помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств. Именно из-за своего тяжелого опыта певица планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо, чтобы они также умели защитить себя.

Напомним, 

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