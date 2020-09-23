Камалия сообщила, что мужу и ее управляющему стало хуже: Со вчерашнего дня в реанимации, в тяжелом состоянии

11 сентября певица Камалия сообщила о своем диагнозе - COVID-19.

Украинская исполнительница рассказала, что коронавирусом заболела не одна она, а вся ее семья. Также вирус добрался к двум няням, управляющему и водителю Камалии

Практически каждый день артистка рассказывает на своих страницах в соцсетях о своем состоянии здоровья и близких. И сегодня Камалия новостями особо не порадовала.

Камалия с мужем Захуром и дочерьми / instagram.com/kamaliyaofficial

Певица сообщила, что ее мужу Захуру стало хуже. КТ показало, что легкие поражены на 40%. А управляющий звезды находится в реанимации.

Из хорошего лишь то, что двум няням удалось побороть коронавирус и уже завтра они выписываются из больницы.

Идёт 18-ый день нашей болезни на Ковид 19!( Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!( Мой управляющий со вчерашнего дня в реанимации, в тяжёлом состоянии под СИПАП маской. А няни уже вылечились. Завтра выписывают из больницы.

Певица Камалия с семьей / instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним,