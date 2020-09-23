Эмма Стоун беременна первенцем – СМИ

23 сентября 2020 11:40 Юлия Крутиева
Эмма Стоун беременна первенцем – СМИ
Актриса Эмма Стоун
instagram.com/emmastone

Если верить инсайдерам иностранных СМИ, личная жизнь Эммы Стоун бурлит яркими красками.

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Два года назад Эмма Стоун встретила свою любовь. Сердце звезды «Ла-Ла Ленд» удалось покорить режиссеру SNL Дэйву МакКери, с которым она познакомилась на съемках шоу «Saturday Night Live».

Весной этого года Эмма и Дэйв должны были сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса паре пришлось перенести празднование на неопределенный срок.

Но, похоже, влюбленные решили скрыть от публики перемены в личной жизни. На днях Стоун и МакКери поклонники увидели в Лос-Анджелесе, и у тех были кольца на безымянных пальцах.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери
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Более того, общественность заподозрила пару и в скором пополнении в семействе. Издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых видны изменения в фигуре актрисы.

Масла в огонь на эту тему также подлила дизайнер ювелирных украшений Това Малибу. На своей странице в Инстаграм женщина рассказала, что видела пару, и утверждала, что Эмма беременна.

Итак, Эмма Стоун просто прошла мимо моего дома, - пишет Това. - И ее живот был заметно округлившимся.

Напомним, 

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