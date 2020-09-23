Эмма Стоун беременна первенцем – СМИ
Если верить инсайдерам иностранных СМИ, личная жизнь Эммы Стоун бурлит яркими красками.
Весной этого года Эмма и Дэйв должны были сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса паре пришлось перенести празднование на неопределенный срок.
Но, похоже, влюбленные решили скрыть от публики перемены в личной жизни. На днях Стоун и МакКери поклонники увидели в Лос-Анджелесе, и у тех были кольца на безымянных пальцах.
Масла в огонь на эту тему также подлила дизайнер ювелирных украшений Това Малибу. На своей странице в Инстаграм женщина рассказала, что видела пару, и утверждала, что Эмма беременна.
Итак, Эмма Стоун просто прошла мимо моего дома, - пишет Това. - И ее живот был заметно округлившимся.
Напомним,