Леся Никитюк – о съемках Le Маршрутки: Куда бы ни заехали, нам сразу звонила полиция
22 сентября 2020 15:10
Леся Никитюк – о съемках Le Маршрутки: Куда бы ни заехали, нам сразу звонила полиция
пресс-служба Нового канала
Ведущая "Le Маршрутки" Леся Никитюк рассказала, что ее впечатлило в Украине.
Лесей Никитюк в роли штурмана. В такой компании не соскучишься. Ведь их ждут настоящие дорожные приключения и романтика дорог. Во время съемок нового сезона «Богдан» намотал 15 тысяч километров. И, конечно, такое путешествие сказалось на его «здоровье».
Больше всего мне не нравится, как бы это печально ни звучало, что маршрутка после наших дорог разваливается, – признается Леся Никитюк. – Просто рассыпается. Я к машинам привыкла относиться, как к живым организмам. Если ты кричишь на них и ругаешься, то так они и едут. Поэтому мы свою маршрутку очень любим. Но ломаться от этого она не перестает (улыбается). А все остальное мне очень нравится – то, как нас встречают, догоняют на велосипедах, улыбки, объятия...
Le Маршрутка 2 сезон / пресс-служба Нового канала
Везде, где Леся появлялась, ее встречали, будто она не ведущая, а какой-то министр.
В какую бы область мы ни заехали, нам сразу звонили полицейские и предлагали помощь и сопровождение, – вспоминает она. – Люди узнавали, где мы останавливались, и уже утром нарядные ждали нас с цветами, чтобы сфотографироваться. Такого в первом сезоне не было, потому что так массово нас еще не знали. За все эти вещи я и люблю лайфовые проекты.
Le Маршрутка 2 сезон / пресс-служба Нового канала
Какую область покажут в первом эпизоде – смотрите 19 октября на Новом канале.
Напомним,