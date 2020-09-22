Звезда Playboy Памела Андерсон взорвала Сеть пикантной фотосессией в квартире
22 сентября 2020 13:40
Актриса Памела Андерсон
Fotobank / GettyImages
Модель и актриса Памела Андерсон продолжает охотно участвовать в провокационных съемках.
Памела Андерсон не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее свежие фотосессии, сложно поверить, что модели пошел шестой десяток.Недавно самая яркая звезда Playboy вновь восхитила публику новой пикантной фотосессией. Перед объективом фотографа Памела позировала в черном боди в комнате и нижнем белье на кухне.Напомним,
Действительно, 53-летняя звезда выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые супермодели.
Модель и актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson
Читайте такжеСергей Мельник признался, что выбрал в финале шоу Холостяк не ту девушку: Я люблю Лену ГолованьДля каждого снимка Андерсон выбирала новую позу, которую с легкостью можно назвать эротичной. При этом можно оценить стройную талию и великолепную пышную грудь звезды.
Модель и актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson