Звезда Playboy Памела Андерсон взорвала Сеть пикантной фотосессией в квартире

Модель и актриса Памела Андерсон продолжает охотно участвовать в провокационных съемках.

Актриса Памела Андерсон не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее свежие фотосессии, сложно поверить, что модели пошел шестой десяток.

Действительно, 53-летняя звезда выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые супермодели.

Модель и актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson

Недавно самая яркая звезда Playboy вновь восхитила публику новой пикантной фотосессией. Перед объективом фотографа Памела позировала в черном боди в комнате и нижнем белье на кухне.

Для каждого снимка Андерсон выбирала новую позу, которую с легкостью можно назвать эротичной. При этом можно оценить стройную талию и великолепную пышную грудь звезды.

Модель и актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson

Напомним,