Звезда Playboy Памела Андерсон взорвала Сеть пикантной фотосессией в квартире

22 сентября 2020 13:40 Юлия Крутиева
Звезда Playboy Памела Андерсон взорвала Сеть пикантной фотосессией в квартире
Актриса Памела Андерсон
Fotobank / GettyImages

Модель и актриса Памела Андерсон продолжает охотно участвовать в провокационных съемках.

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Актриса Памела Андерсон не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее свежие фотосессии, сложно поверить, что модели пошел шестой десяток.

Действительно, 53-летняя звезда выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые супермодели.

Модель и актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson
Недавно самая яркая звезда Playboy вновь восхитила публику новой пикантной фотосессией. Перед объективом фотографа Памела позировала в черном боди в комнате и нижнем белье на кухне. 

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Для каждого снимка Андерсон выбирала новую позу, которую с легкостью можно назвать эротичной. При этом можно оценить стройную талию и великолепную пышную грудь звезды.

Модель и актриса Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson
Напомним, 

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