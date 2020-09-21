Сергей Мельник признался, что выбрал в финале шоу Холостяк не ту девушку: Я люблю Лену Головань

20 сентября в эфире телеканала 1+1 состоялся 4 выпуск проекта "Танці з зірками-2020".

Этот эфир был посвящен судьбоносным событиям в жизни участников. Звезды вспоминали год, который изменил их жизни. Так, Санта Димопулос рассказала о смерти отца, Надежда Мейхер об уходе из группы "ВИА Гра".

А вот секс-символ и экс-Холостяк Сергей Мельник впервые признался, что по сей день не может себе простить свое решение в финале романтического проекта. Футболист рассказал, что сделал огромную ошибку и выбрал не ту девушку. Сергей до сих пор любит финалистку шоу "Холостяк-5" Лену Головань.

Сергей Мельник и Лена Головань / социальная сеть Instagram

Год, который навсегда изменил мою жизнь – это год, когда меня пригласили на проект "Холостяк", – делится Сергей Мельник. – Тогда на проекте я выбрал Марину (Кищук - прим.ред), Когда я строил самые высокие планы для себя... все оборвалось. Спустя много лет я понимаю, что я люблю девушку, которую я в финале не выбрал. Это Лена Головань. До сих пор не могу простить себе это решение. Потому что знаю, как страдала Лена. Сложно вспоминать об этом.

В видеовизитке перед выступлением Сергея Мельника поделилась своими эмоциями Лена Головань. Девушка призналась, что после того, как у нее с Сергеем была невероятно теплая, романтическая история на шоу и все закончилось так... она впала в сильную депрессию. Ей даже пришлось прибегнуть к помощи доктора.

После финала шоу Холостяк, когда Сергей выбрал другую, я не могла понять лишь одного – почему моя сказка имеет такой конец? - делится Лена Головань. – Я впервые узнала, что депрессия - это сложное клиническое заболевание. И мне пришлось обращаться за помощью к профессионалам.

Лена Головань и Сергей Мельник / кадр из видео

В 4 эфире Лена Головань станцевала вместе с Сергеем. А в конце номера дала ему пощечину. Ведущая балкона Маша Ефросинина решила поинтересоваться у Мельника, за что он получил? Ведь на репетициях этого не было.

Я думаю, у нее есть за что, – ответил Сергей. – Накипело немного за много лет. Я думаю у нас люди умные, и не нужно объяснять им то, что явно и очевидно.

Напомним,