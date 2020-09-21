Сергей Мельник признался, что выбрал в финале шоу Холостяк не ту девушку: Я люблю Лену Головань
20 сентября в эфире телеканала 1+1 состоялся 4 выпуск проекта "Танці з зірками-2020".
А вот секс-символ и экс-Холостяк Сергей Мельник впервые признался, что по сей день не может себе простить свое решение в финале романтического проекта. Футболист рассказал, что сделал огромную ошибку и выбрал не ту девушку. Сергей до сих пор любит финалистку шоу "Холостяк-5" Лену Головань.
Год, который навсегда изменил мою жизнь – это год, когда меня пригласили на проект "Холостяк", – делится Сергей Мельник. – Тогда на проекте я выбрал Марину (Кищук - прим.ред), Когда я строил самые высокие планы для себя... все оборвалось. Спустя много лет я понимаю, что я люблю девушку, которую я в финале не выбрал. Это Лена Головань. До сих пор не могу простить себе это решение. Потому что знаю, как страдала Лена. Сложно вспоминать об этом.
После финала шоу Холостяк, когда Сергей выбрал другую, я не могла понять лишь одного – почему моя сказка имеет такой конец? - делится Лена Головань. – Я впервые узнала, что депрессия - это сложное клиническое заболевание. И мне пришлось обращаться за помощью к профессионалам.
В 4 эфире Лена Головань станцевала вместе с Сергеем. А в конце номера дала ему пощечину. Ведущая балкона Маша Ефросинина решила поинтересоваться у Мельника, за что он получил? Ведь на репетициях этого не было.
Я думаю, у нее есть за что, – ответил Сергей. – Накипело немного за много лет. Я думаю у нас люди умные, и не нужно объяснять им то, что явно и очевидно.
Напомним,