Танці з зірками-2020: эротичная Надежда Мейхер взбудоражила зал и судей сексуальной самбой

Надежда Мейхер и ее партнер в шоу Танці з зірками-2020

В минувшее воскресенье телезрители увидели второй прямой эфир проекта "Танці з зірками-2020".

Волнение и безумные страсти бушевали на паркете шоу "Танці з зірками-2020" . Первым выступили актер Тарас Цымбалюк и Яна Заяц, которые танцевали танго. Безупречному выполнению номера помешала финальная поддержка в танце, которую Тарасу не удалось выполнить правильно, и он едва не уронил свою партнершу.

А вот паре Надежды Мейхер и Кирилла Васюка удалось "взорвать" паркет. Сколько пикантности и страсти было в их выступлении под песню Шакиры "La Tortura".

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - сексуальная самба / пресс-служба канала 1+1

Не сдерживал эмоций даже судья проекта Влад Яма. Хореограф отметил, что это тот случай, когда экс-участница группы "ВИА Гра" перетанцевала саму латиноамериканскую звезду.

Я думаю, что это первый случай, когда под песню Шакиры кто-то танцевал сексуальнее, чем сама Шакира! – сказал Влад Яма. – Классно, круто, динамично, прекрасная работа.

После выступления Надежды Мейхер не утихала волна восхищения и в соцсетях. Поклонники восторгались не только замечательным танцем пары, но и эротичным костюмом звезды. Как же сексуально выглядела Надя в кожаном топе и чапсах, приоткрывая свое тату на бедре.

Надежда Мейхер станцевала самбу во 2 эфире шоу Танцы со звездами / пресс-служба канала 1+1

Напомним,