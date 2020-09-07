Танці з зірками-2020: эротичная Надежда Мейхер взбудоражила зал и судей сексуальной самбой
7 сентября 2020 13:25
Юлия Крутиева
Надежда Мейхер и ее партнер в шоу Танці з зірками-2020
пресс-служба
В минувшее воскресенье телезрители увидели второй прямой эфир проекта "Танці з зірками-2020".
Волнение и безумные страсти бушевали на паркете шоу "Танці з зірками-2020"
. Первым выступили актер Тарас Цымбалюк и Яна Заяц, которые танцевали танго. Безупречному выполнению номера помешала финальная поддержка в танце, которую Тарасу не удалось выполнить правильно, и он едва не уронил свою партнершу.
А вот паре Надежды Мейхер и Кирилла Васюка удалось "взорвать" паркет. Сколько пикантности и страсти было в их выступлении под песню Шакиры "La Tortura".
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - сексуальная самба / пресс-служба канала 1+1
Не сдерживал эмоций даже судья проекта Влад Яма. Хореограф отметил, что это тот случай, когда экс-участница группы "ВИА Гра" перетанцевала саму латиноамериканскую звезду.
Я думаю, что это первый случай, когда под песню Шакиры кто-то танцевал сексуальнее, чем сама Шакира! – сказал Влад Яма. – Классно, круто, динамично, прекрасная работа.
После выступления Надежды Мейхер не утихала волна восхищения и в соцсетях. Поклонники восторгались не только замечательным танцем пары, но и эротичным костюмом звезды. Как же сексуально выглядела Надя в кожаном топе и чапсах, приоткрывая свое тату на бедре.
Надежда Мейхер станцевала самбу во 2 эфире шоу Танцы со звездами / пресс-служба канала 1+1
Напомним,