Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

4 сентября 2020 20:55 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
пресс-служба канала 1+1

6 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 2 выпуск четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

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Во 2 выпуске проекта Танці з зірками-2020 на знаменитый паркет выйдут 14 звездных пар, которые покорят сердца зрителей новыми танцевальными композициями. Ведущие проекта вместе с судьями приготовили совместное выступление, которым откроют второй прямой эфир шоу «Танці з зірками».

Певица Тина Кароль и телеведущий Юрий Горбунов споют на главном паркете страны песню "A little party never killed nobody". Во время выступления ведущих, судьи проекта Влад Яма и Екатерина Кухар будут танцевать, а Григорий Чапкис – стоять за диджейским пультом. Поэтому, выступление точно не оставит равнодушным зрителей.

Так, молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнят вальс под хит Earth Song - Michael Jackson. Актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец будут танцевать страстное танго под кавер известного хита Bad Guy. Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк попытаются покорить самбу под песню La Tortura-Shakira. Телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева будут поражать зрителей фокстротом под Frank Sinatra - New York. А выйдут ли на паркет пары Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции, станет известно во время прямого эфира.

Приглашенными ведущими на балконе во втором прямом эфире шоу «Танці з зірками» станут прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Специальным гостем второго эфира станет главный хитмейкер страны, певец Макс Барских, который на главном паркете страны исполнит свой новый хит "LOVELY".

2 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Танці з зірками-2020» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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