Наталья Холоденко показала подросшую дочь: Моей мышке полтора годика

7 сентября 2020 11:50 Юлия Крутиева
Наталья Холоденко показала подросшую дочь: Моей мышке полтора годика
Психолог Наталья Холоденко
instagram.com/kholodenkon

В начале марта 2019 года Наталья Холоденко во второй раз стала мамой.

Свою вторую беременность психологу удавалось скрывать мастерски. Практически перед самими родами Наталья Холоденко лишь призналась, что готовиться вновь стать мамой.

5 сентября малышке Вивьен исполнилось уже полтора годика. Свою девочку Наталья практически не показывает публике.

Психолог Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Читайте такжеЗвана вечеря: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Однако в честь такого события счастливая мама решила порадовать своих подписчиков редким снимком дочери. На своей странице в Инстаграм звездный психолог опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей маленькой принцессой.

Сегодня моей мышке исполняется полтора годика! – пишет в Сети Наталья Холоденко. – Я уверена, что каждая девочка мечтает о принцессе, и я так рада, что эта мечта осуществилась в моей жизни. Вивочка — это маленькая я: такое ощущение, будто я наблюдаю свое второе детство со стороны. И теперь-то я точно уверена, что была очень красивой с детства))) Вивьен – это моя любовь, радость, трансформация и учитель женственности!!!

Наталья Холоденко с дочкой Вивьен / instagram.com/kholodenkon

Кто является отцом девочки, Наталья предпочитает пока не рассекречивать. А вот крестными родителями Вивьен стали звезды украинского шоу-бизнеса: прима-балерина Катерина Кухар и комик Юрий Ткач.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Наталья Холоденко новости Инстаграм

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: эротичная Надежда Мейхер взбудоражила зал и судей сексуальной самбой
Новости

Танці з зірками-2020: эротичная Надежда Мейхер взбудоражила зал и судей сексуальной самбой
Хочу еще дочку, и не одну: Анна Саливанчук рассекретила имя второго сына и заговорила о третьей беременности
Новости

Хочу еще дочку, и не одну: Анна Саливанчук рассекретила имя второго сына и заговорила о третьей беременности
Звонарь-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 27.08.2020)
Сериалы

Звонарь-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 27.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK