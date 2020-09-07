Наталья Холоденко показала подросшую дочь: Моей мышке полтора годика

В начале марта 2019 года Наталья Холоденко во второй раз стала мамой.

Свою вторую беременность психологу удавалось скрывать мастерски. Практически перед самими родами Наталья Холоденко лишь призналась, что готовиться вновь стать мамой.

5 сентября малышке Вивьен исполнилось уже полтора годика. Свою девочку Наталья практически не показывает публике.

Психолог Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Однако в честь такого события счастливая мама решила порадовать своих подписчиков редким снимком дочери. На своей странице в Инстаграм звездный психолог опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей маленькой принцессой.

Сегодня моей мышке исполняется полтора годика! – пишет в Сети Наталья Холоденко. – Я уверена, что каждая девочка мечтает о принцессе, и я так рада, что эта мечта осуществилась в моей жизни. Вивочка — это маленькая я: такое ощущение, будто я наблюдаю свое второе детство со стороны. И теперь-то я точно уверена, что была очень красивой с детства))) Вивьен – это моя любовь, радость, трансформация и учитель женственности!!!

Наталья Холоденко с дочкой Вивьен / instagram.com/kholodenkon

Кто является отцом девочки, Наталья предпочитает пока не рассекречивать. А вот крестными родителями Вивьен стали звезды украинского шоу-бизнеса: прима-балерина Катерина Кухар и комик Юрий Ткач.

Напомним,