Вар'яти-шоу: как создаются и на ком тестируют свои шутки участники

Эксклюзив 5 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Вар'яти-шоу: как создаются и на ком тестируют свои шутки участники
Вар'яти-шоу: как создаются и на ком тестируют свои шутки участники
пресс-служба Нового канала

Несколько дней осталось до старта съемок пятого сезона юмористического "Вар'яти-шоу".

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Актеры Вар'ят уже полным составом репетируют программу, чтобы удивить зрителей Нового канала интересными миниатюрами. Словом, подготовка кипит. А вот как создаются шутки, эксклюзивно поделился актер Вальон Сергийчук.

Чаще истории подбрасывает сама жизнь, – рассказывает парень. – Когда гуляю на детской площадке, то прислушиваюсь к диалогам детей. У них очень искренний и непосредственный юмор. А еще некоторые идеи мне подсказывает жена. Записываю все тезисно, а потом показываю коллеге по сцене Владимиру Жогло.

Актер Вар'яти-шоу Вальон Сергийчук / пресс-служба Нового канала

Актер признается, что сначала свои шутки они тестируют на женах.

Бросаю жене пачку юморесок, а она из них выбирает самые смешные, – говорит Вальон. – Примерно 80% программы, которая ей понравилась, «заходит» зрителям. А еще она помогает с музыкальным оформлением. Ищет хитовые песни, которые мы используем в миниатюрах.

Вар'яти / пресс-служба Нового канала

После согласования программы ребята отрабатывают материал вместе.

Если кто-то что-то забывает, то начинаем импровизировать, – говорит актер. – Но это бывает крайне редко, ведь мы привыкли готовиться тщательно.

Уже скоро стартует новый осенний сезон «Вар'яти-шоу» на Новом канале. Включайте и наслаждайтесь настоящим украинским юмором!

Напомним, 

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