Вар'яти-шоу: как создаются и на ком тестируют свои шутки участники
Несколько дней осталось до старта съемок пятого сезона юмористического "Вар'яти-шоу".
Чаще истории подбрасывает сама жизнь, – рассказывает парень. – Когда гуляю на детской площадке, то прислушиваюсь к диалогам детей. У них очень искренний и непосредственный юмор. А еще некоторые идеи мне подсказывает жена. Записываю все тезисно, а потом показываю коллеге по сцене Владимиру Жогло.
Актер признается, что сначала свои шутки они тестируют на женах.
Бросаю жене пачку юморесок, а она из них выбирает самые смешные, – говорит Вальон. – Примерно 80% программы, которая ей понравилась, «заходит» зрителям. А еще она помогает с музыкальным оформлением. Ищет хитовые песни, которые мы используем в миниатюрах.
После согласования программы ребята отрабатывают материал вместе.
Если кто-то что-то забывает, то начинаем импровизировать, – говорит актер. – Но это бывает крайне редко, ведь мы привыкли готовиться тщательно.
Уже скоро стартует новый осенний сезон «Вар'яти-шоу» на Новом канале. Включайте и наслаждайтесь настоящим украинским юмором!
Напомним,