МастерШеф-10: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них

Юбилейный сезон МастерШеф на СТБ продолжается! Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский отобрали 20 лучших кулинаров-аматоров! Кто отказался в счастливой двадцатке?

Для того, чтобы попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров юбилейного сезона " МастерШеф ", участникам нужно доказать свой кулинарный талант, сразив конкурентов в одной из категорий – мясо, рыба или десерт.

Вы очень близки к двадцатке, но мест очень мало. На этом этапе мы требовательны, как никогда, – объявила участникам Ольга Мартыновская. – И выбираем лишь самых достойных.

Первыми за заветное приглашение на балкон боролись участники в категории «рыба». Из огромной бочки, которую доставили сами судьи, они пытались выловить карпа, осетра, форель, мидий или раков. Лишь самым ловким удалось отхватить рыбу для идеального блюда.

Участники в категории «мясо» готовили свои шедевры на открытом огне, наколов дров и разведя огонь. Но главное – им пришлось побороться за главный ингредиент. Под 10 коробками находились разные виды мяса – от субпродуктов до вырезки. Чтобы получить свой, участнику нужно было дротиком попасть в шар, который был размещен возле коробки.

Для категории «десерты» Эктор Хименес-Браво представил 12 изысков - ровно столько же, как и конкурсантов-кондитеров. Все блюда из кенди-бара объединял один обязательный ингредиент – масло. И участникам предстояло приготовить его самостоятельно в специальных деревянных ступах, полностью воссоздав десерт. Задача усложнилась и тем, что участников 12, а ступ – 6.

По итогам трех конкурсов свое место в 20-ке лучших кулинаров-аматоров 10 сезона «МастерШеф» завоевали:

Роман Петрушенко

Роман Петрушенко / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Кропивницкий

Возраст: 36 лет

Семья: женат, есть сын

Любимое блюдо: мясо

Отработал 15 лет в шахте, сейчас на пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Готовить начал именно после выхода на пенсию. Теперь Роман хранит семейный очаг, а жена работает и приносит основной доход. Роман готовит сыну сладости, любит печь мясо и многое другое. По акциям купил книжки Эктора Хименеса-Браво и по ним готовит то, на что может найти продукты. В 10 сезоне «МастерШеф» хочет учиться и изменить питание, которым кормят шахтеров в нашей стране.

Ирина Маленко

Ирина Маленко / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Александрия

Возраст: 34 года

Семья: замужем, есть два сына

Любимое блюдо: пряники

Ирина родилась в Донецкой области, росла на Западной Украине и уже более 15 лет живет в Александрии. Педагог по образованию. После сокращения в образовательной сфере решила печь пряники и десерты на дому, что невероятно ее вдохновляет. Обожает рыбалку и активный отдых.

Мирра Борисова

Мирра Борисова / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Киев

Возраст: 35 лет

Семья: замужем, есть два сына

Любимое блюдо: макаруны

Долгое время Мария работала дизайнером в IT-компании, но ее закрыли. Тогда занялась открытием салонов красоты, которые специализировались на маникюре. Позже забросила это дело. Сейчас продает макаруны в интернете. Уже давно Мария не ест мяса. «МастерШеф» для нее – как жизнь, поскольку она любить наблюдать за людьми и учиться всему новому.

Алексей Жидких

Алексей Жидких / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Николаев

Возраст: 30 лет

Семья: разведен, есть сын

Любимое блюдо: курица «Маренго»

Алексей – учитель истории в Академии детского творчества с углубленным изучением ремесел. Обожает работать с детьми. Старается быть современным учителем. Увлекается игрой в «Что? Где? Когда?», был капитаном сборной Николаева. Для него история – это ключ к пониманию человечества. Всегда на уроках приводит примеры с едой, изучает исторические легендарные блюда. Мечтает приготовить морскую свинку, но они – декоративные.

Алекса Антонова

Алекса Антонова / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Киев

Возраст: 25 лет

Семья: не замужем, детей нет

Любимое блюдо: паста в соусе кешью с кокосовыми криспами и запеченной паприкой

По образованию Алекса – архитектор, но сейчас работает в двух IT-компаниях. Пять лет работала аниматором с детьми, потому что ей это очень нравится. Мечтает открыть место, в котором будут собираться люди по интересам. Очень любит вареники с черникой. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы преодолеть свои страхи, качнуть себя, выйти из зоны комфорта. Друзья поддерживают ее участие, даже пришли на кастинг вместе с ней. Страстно увлекается йогой.

Екатерина Демьянова

Катерина Демьянова / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Киев

Возраст: 27 лет

Семья: не замужем, детей нет

Любимое блюдо: медальоны с овощами

Катерина – старший инспектор полиции Дарницкого района, расследует квартирные кражи. Работает над такими делами уже более десяти лет. Начала готовить для себя, а теперь готовит для всех друзей. Хочет рискнуть и попробовать что-то новое. Коронное блюдо – мясо. Сейчас готова начать новый этап в своей жизни. Обожает смотреть «МастерШеф». Мама не поддерживает Катю в стремлении готовить, потому что знает, как тяжело подолгу стоять у плиты. Раньше Катерина занималась карате, а сейчас любит рыбалку, охоту, собирать грибы, подводную охоту.

Алина Матвийчук

Алина Матвийчук / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Каменец-Подольский

Возраст: 25 лет

Семья: замужем

Любимое блюдо: десерты

Алина училась в школе в Италии, где живет ее мама, но затем вернулась в родной Каменец-Подольский. В Украине получила специальность химика. Работала инженером-технологом на цементном заводе в Брюсселе, где и вышла замуж за своего коллегу. Успела вернуться в Украину до карантина. Алина любит готовить, когда-то держала свою кофейню. Любит машины и стрельбу, даже стала КМС по стрельбе из пневматического оружия.

Яна Балог

Яна Балог / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Мукачево

Возраст: 23 года

Семья: не замужем

Любимое блюдо: десерты

Сейчас Яна живет в Ужгороде и учится на медика. Очень любит готовить, особенно кондитерские изделия. Боготворит Лизу Глинскую и считает ее своим примером. Все друзья Яны любят ее десерты, хвалят кулинарные способности. Семья до сих пор не может поверить в то, что она заполнила анкету на «МастерШеф», но все ее очень поддерживают. Мечтает готовить вкусную еду, которая будет полезна для здоровья.

Иван Козырь

Иван Козырь / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Днепр

Возраст: 33 года

Семья: не женат

Любимое блюдо: Мясо

Учился на технолога, хорошо знает химию. Сейчас занимается бодибилдингом. Раньше получил травму, из-за чего больше не выступает в пауэрлифтинге. Зарабатывает тренерством, а также разрабатывает диеты, курсы питания для своих клиентов. Хочет изменить свою жизнь, потому что спортом вечно заниматься не будет. Готовит для себя. Владеет собственным цехом по производству вяленого мяса. Сам вялит, развозит и продает продукты.

Марина Шмалько

Марина Шмалько / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Киев

Возраст: 33 года

Семья: замужем, детей нет

Любимое блюдо: евродесерт

У Марины два образования – стилист и кондитер. Выучилась на кондитера, но не смогла работать в тех условиях, которые были на производстве. Сейчас работает стилистом и художником по костюмам в кино, рекламе, сотрудничала со Светланой Бережной. Кондитерка осталась только отдушиной для Марины. Она купила себе много техники для приготовления десертов. Пришла на «МастерШеф» для того, чтобы победить и попасть в лучшую школу кулинарии в мире. Готова оставить основную работу и открыть свою кондитерскую. Муж очень поддерживает ее стремление готовить.

Мария Кривенко

Мария Кривенко / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Киев

Возраст: 24 года

Семья: не замужем, детей нет

Любимое блюдо: тартар

Родилась в Одессе, недавно переехала в Киев. По образованию – философ. Занималась театром, играла в постановках городского масштаба. Работала официанткой, продавцом-консультантом одежды, и все это время подрабатывала моделью. Любит кулинарию, ведь для Марии это отдушина. Тартар – ее самое любимое блюдо, и именно по нему девушка оценивает заведения. Создала свой блог о приготовлении блюд. Фидбэк от кулинарии в интернете вдохновил Марию заполнить анкету на участие в «МастерШеф»-10.

Дмитрий Балита

Дмитрий Балита / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Львов

Возраст: 24 года

Семья: не женат, детей нет

Любимое блюдо: блюда из теста

Дмитрий родом с Западной Украины. Закончил политехнический университет, решил не возвращаться в Калуш и нашел работу во Львове. Занимается фотостудией и проведением свадеб. Готовил всегда, это одно из тех дел, которое ему нравится. Когда остался сам во Львове, начал разбираться в кулинарии. Обожает готовить горячие блюда и выпечку. В данный момент хочет открыть доставку еды.

Алексей Савчук

Алексей Савчук / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Львов

Возраст: 38 лет

Семья: разведен

Любимое блюдо: мясо

Алексей по специальности электрик. Сейчас занимается предпринимательством. Работает с памятниками, ремонтами, металлоломом. Любит готовить, это его хобби. После развода с женой он готовит себе и дочерям сам. Любит экспериментировать на кухне.

Эдуард Мишуга

Эдуард Мишуга / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Харьков

Возраст: 28 лет

Семья: живет в гражданском браке, детей нет

Любимое блюдо: парфе из куриной печени под клюквенным соусом

По образованию Эдуард – программист и менеджер по продажам. Полюбил готовить с детства, делал это вместе с мамой. После армии пошел работать курьером в пиццерию. Туда же его пригласили на работу поваром. Тогда ему не понравилось работать на кухне, и парень нашел себя в продажах. Гордится своей самодостаточностью. Его можно оставить где угодно, и он адаптируется и выживет. Любит Лизу Глинскую и Женю Клопотенко. Хотел бы помочь маме поправить здоровье, если победит.

Ира Раковчен

Ира Раковчен / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Киев

Возраст: 23 года

Семья: замужем, есть дочь

Любимое блюдо: десерты

В свои 23 года у Иры есть муж, дочь и любимое дело - кофейня. Ира также мастер спорта по бадминтону, многократная чемпионка Украины и выиграла Европейские соревнования. Родители подарили на свадьбу деньги и вместо того, чтобы потратить их на путешествия, они с мужем решили доложить свои сбережения и открыть еще кофейню. В своем заведении она занимается администрированием, настраивает работу, занимается бухгалтерией, следит за качеством всего и вся. Пришла на «МастерШеф», чтобы больше углубиться в кулинарию, так как открыв заведение получилось, что совсем не работает на кухне, хотя очень любит готовить.

Яна Корж

Яна Корж / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Черкассы

Возраст: 23 года

Семья: замужем, есть дочь

Любимое блюдо: мясо

Яна любит заниматься всем, потому что сейчас она в декрете. Работает психологом в школе, логопедом на дому, музруком в садике и делает фотозоны. Любит движение, поэтому берет все, что может взять на себя. С удовольствием готовит на всю семью. Работает и с выпечкой, и с мясом. Каждые выходные устраивает шашлыки, любит принимать гостей дома.

Юлия Венедиктова

Юлия Венедиктова / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Харьков

Возраст: 30 лет

Семья: живет в гражданском браке

Любимое блюдо: десерты

Юлия работает в сфере красоты, у нее даже есть свой салон-школа. Девушка очень целеустремленная и умная. Выросла в небогатой семье, всегда работала, чтобы позволить себе то, что хочет. Мечтает открыть ресторан, в котором кроме еды будут еще делать и прически.

Александр Горчаков

Александр Горчаков / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Винница

Возраст: 35 лет

Семья: женат

Любимое блюдо: говяжий стейк с авторскими соусами

Александр, он же «Перчик», производит острые авторские соусы и хумус. Любовь к перченому обнаружил еще в детстве, что и побудило начать экспериментировать с острыми перцами. За свою жизнь сменил много профессий и увлечений - от фотографии к написанию сайтов. Однако остановился все-таки на кулинарии, потому что это любовь. Его музой для реализации себя стала жена, вдохновили на развитие и продолжает ежедневно поддерживать. Кстати, их бракосочетания состоялось в день отъезда на МастерШеф. Мечтает поставить производство на поток и открыть свое заведение, в котором было бы современная трактовка украинской кухни.

Марина Кобчук

Марина Кобчук / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Ирпень

Возраст: 21 год

Семья: не замужем, детей нет

Любимое блюдо: выпечка

Учится на бухгалтера и на реабилитолога. Играет в хоккей за сборную Украины. Всю жизнь в спорте. Танцевала, после 9-го класса поступила на физмат, но тренер по физкультуре отправил ее в хоккей. Чемпионка мира, Украины, вице-чемпионка страны по хоккею. Любит готовить, поэтому смотрит «МастерШеф» с 2012 года. Не попала на прошлый сезон шоу, потому что была на чемпионате. Готовит все, но больше всего любит выпечку.

Богдан Сиротенко

Богдан Сиротенко / пресс-служба канала СТБ

Место жительства: г. Одесса

Возраст: 27 лет

Семья: не женат, детей нет

Любимое блюдо: мясо

Богдан – архитектор, дизайнер интерьера. Увлекается живописью, графикой и дизайном одежды. Любит готовить еще с детства. На спор заполнил анкету и пришел на проект.