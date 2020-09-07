Анна Саливанчук рассекретила имя второго сына и заговорила о третьей беременности: Хочу еще дочку, и не одну
1 сентября 2020 года Анна Саливанчук во второй раз стала мамой.
Долго скрывать от публики малыша Анна не стала. Красочными кадрами с фотосессии из роддома звезда сериалов "Однажды под Полтавой" и "Свингеры" поделилась со своими подписчиками в Инстаграм.
Также Саливанчук рассекретила имя сына. Мальчика супруги назвали Никитой. Как встретил старший сын братика, Анна рассказала в Сети:
Когда мы все вместе приехали домой, Глеб говорит: "Мама, ты пока вещи разбираешь, я посижу с братом". Честно, нет ничего прелестней, чем наблюдать, как старший приносит ему свои игрушки, целует ему ножки и пытается прочитать сказку, как умеет. А потом подходит ко мне и говорит: "Мама, брату нужна твоя сися, а я пока подожду. Ты его покорми, а потом меня". Это любовь с первого взгляда.
Актриса не скрывает, что мечтает о дочери, даже не одной. Но прежде, как говорит Саливанчук, им нужно обзавестись большим домом:
Я понимаю, что хочу ещё дочку и не одну. Правда, ещё нужно поработать хорошо, что бы приобрести большой дом для большой семьи!! Да, я сумасшедшая. Но дети - это счастье!!!
Напомним,
- Наталья Холоденко показала подросшую дочь: Моей мышке полтора годика.
- МастерШеф-10: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них.