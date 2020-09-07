Анна Саливанчук рассекретила имя второго сына и заговорила о третьей беременности: Хочу еще дочку, и не одну

7 сентября 2020 12:35 Юлия Крутиева
Анна Саливанчук рассекретила имя второго сына и заговорила о третьей беременности: Хочу еще дочку, и не одну
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

1 сентября 2020 года Анна Саливанчук во второй раз стала мамой.

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У актрисы Анны Саливанчук и ее супруга Александра Бережка родился второй сын. Роды прошли легко, поэтому спустя пару дней счастливая мама уже была с новорожденным малышом дома.

Долго скрывать от публики малыша Анна не стала. Красочными кадрами с фотосессии из роддома звезда сериалов "Однажды под Полтавой" и "Свингеры" поделилась со своими подписчиками в Инстаграм.

Анна Саливанчук с новорожденным сыном / instagram.com/salivanchuk.anna

Также Саливанчук рассекретила имя сына. Мальчика супруги назвали Никитой. Как встретил старший сын братика, Анна рассказала в Сети:

Когда мы все вместе приехали домой, Глеб говорит: "Мама, ты пока вещи разбираешь, я посижу с братом". Честно, нет ничего прелестней, чем наблюдать, как старший приносит ему свои игрушки, целует ему ножки и пытается прочитать сказку, как умеет. А потом подходит ко мне и говорит: "Мама, брату нужна твоя сися, а я пока подожду. Ты его покорми, а потом меня". Это любовь с первого взгляда.

Сыновья Анны Саливанчук и Александра Бережка / instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса не скрывает, что мечтает о дочери, даже не одной. Но прежде, как говорит Саливанчук, им нужно обзавестись большим домом:

Я понимаю, что хочу ещё дочку и не одну. Правда, ещё нужно поработать хорошо, что бы приобрести большой дом для большой семьи!! Да, я сумасшедшая. Но дети - это счастье!!!

Анна Саливанчук с мужем и сыновьями / instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, 

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