Невероятная правда о звездах: 7 секретов из личной жизни Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко

В выпуске проекта "Неймовірна правда про зірок" на СТБ телеведущая Елена-Кристина Лебедь и известный политик Павел Розенко ответили на вопросы друг о друге.

Влюбленные Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко рассказали, как познакомились, как нежно называют друг друга, кто главный в их семье и многое другое!

Известная пара приоткрыла подробности личной жизни. Семь самых интересных из них – в материале.

1. Как вы познакомились?

Елена-Кристина: Он прокомментировал мой пост. Причем он меня поправил, а я удивилась, чего это меня поправляют на моей странице. В итоге этот легкий конфликт перешел в личку, где мы как зацепились…

Павел: Через общение в Fecebook.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

«Коханий» и «кохана».

3. Кто лучше убирает?

Робот-пылесос (улыбаются).

4. Кто первый идет на примирение?

Елена-Кристина: Он.

Павел: Я.

5. Какой самый дорогой или неожиданный подарок делал вам Павел?

Елена-Кристина: Самый трогательный для меня – когда я написала, что у меня плохое настроение, приехала домой, а там стоял огромный пакован красивенных шариков. На каждом шарике были наши самые трогательные фотки. Я залипла на 15 минут!

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

6. Как вы выясняете отношения?

Это бывает достаточно эмоционально. Очень редко.В моем доме нет двери на кухне, потому что кое-кто ее выбил. У меня нет двух плафонов, потому что кое-кто тоже их… Мягко говоря, у нас это все бурно и незабываемо, но без травм (улыбается).

7. Кто главный в семье?

Павел: У нас полный паритет.

Елена-Кристина: Я думаю, что у нас равноправие. Дверь на кухню может это подтвердить (улыбается).

Смотрите полную версию ответов пары в выпуске «Неймовірна правда про зірок», а также не пропустите свежие выпуски – по субботам, в 9:30 на СТБ!

Напомним,