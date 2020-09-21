Невероятная правда о звездах: 7 секретов из личной жизни Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко

21 сентября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: 7 секретов из личной жизни Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
пресс-служба канала СТБ

В выпуске проекта "Неймовірна правда про зірок" на СТБ телеведущая Елена-Кристина Лебедь и известный политик Павел Розенко ответили на вопросы друг о друге.

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Влюбленные Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко рассказали, как познакомились, как нежно называют друг друга, кто главный в их семье и многое другое! 

Известная пара приоткрыла подробности личной жизни. Семь самых интересных из них – в материале.

1. Как вы познакомились?

Елена-Кристина: Он прокомментировал мой пост. Причем он меня поправил, а я удивилась, чего это меня поправляют на моей странице. В итоге этот легкий конфликт перешел в личку, где мы как зацепились… 
Павел: Через общение в Fecebook.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

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2. Как называете друг друга?

«Коханий» и «кохана».

3. Кто лучше убирает?

Робот-пылесос (улыбаются).

4. Кто первый идет на примирение?

Елена-Кристина: Он.
Павел: Я.

5. Какой самый дорогой или неожиданный подарок делал вам Павел?

Елена-Кристина: Самый трогательный для меня – когда я написала, что у меня плохое настроение, приехала домой, а там стоял огромный пакован красивенных шариков. На каждом шарике были наши самые трогательные фотки. Я залипла на 15 минут!

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

6. Как вы выясняете отношения?

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Павел: Это бывает достаточно эмоционально. Очень редко. 
Елена-Кристина: В моем доме нет двери на кухне, потому что кое-кто ее выбил. У меня нет двух плафонов, потому что кое-кто тоже их… Мягко говоря, у нас это все бурно и незабываемо, но без травм  (улыбается).

7. Кто главный в семье?

Павел: У нас полный паритет. 
Елена-Кристина: Я думаю, что у нас равноправие. Дверь на кухню может это подтвердить (улыбается).

Смотрите полную версию ответов пары в выпуске «Неймовірна правда про зірок», а также не пропустите свежие выпуски – по субботам, в 9:30 на СТБ!

Напомним,

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