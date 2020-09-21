Невероятная правда о звездах: 7 секретов из личной жизни Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко
В выпуске проекта "Неймовірна правда про зірок" на СТБ телеведущая Елена-Кристина Лебедь и известный политик Павел Розенко ответили на вопросы друг о друге.
Известная пара приоткрыла подробности личной жизни. Семь самых интересных из них – в материале.
1. Как вы познакомились?
Елена-Кристина: Он прокомментировал мой пост. Причем он меня поправил, а я удивилась, чего это меня поправляют на моей странице. В итоге этот легкий конфликт перешел в личку, где мы как зацепились…
Павел: Через общение в Fecebook.
«Коханий» и «кохана».
3. Кто лучше убирает?
Робот-пылесос (улыбаются).
4. Кто первый идет на примирение?
Елена-Кристина: Он.
Павел: Я.
5. Какой самый дорогой или неожиданный подарок делал вам Павел?
Елена-Кристина: Самый трогательный для меня – когда я написала, что у меня плохое настроение, приехала домой, а там стоял огромный пакован красивенных шариков. На каждом шарике были наши самые трогательные фотки. Я залипла на 15 минут!
6. Как вы выясняете отношения?
Елена-Кристина: В моем доме нет двери на кухне, потому что кое-кто ее выбил. У меня нет двух плафонов, потому что кое-кто тоже их… Мягко говоря, у нас это все бурно и незабываемо, но без травм (улыбается).
7. Кто главный в семье?
Павел: У нас полный паритет.
Елена-Кристина: Я думаю, что у нас равноправие. Дверь на кухню может это подтвердить (улыбается).
Смотрите полную версию ответов пары в выпуске «Неймовірна правда про зірок», а также не пропустите свежие выпуски – по субботам, в 9:30 на СТБ!
Напомним,