Кохання на виживання-4: участник реалити поставил своей девушке шрам тлеющей палкой

22 сентября 2020 12:05 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участник реалити поставил своей девушке шрам тлеющей палкой
Кохання на виживання-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020)
пресс-служба Нового канала

Украинка прошла ритуальное посвящение в перуанском племени.

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Есть разные способы доказать любовь второй половинке: приготовить вкусное блюдо, чаще говорить приятные слова или делать подарки. В Перу же чувства проявляют другим способом. В амазонском племени Ягуа женщина должна пройти сложный ритуал посвящения, прежде чем мужчина примет ее кандидатуру. Местные верят, что если она сможет выдержать все, то избранник будет любить ее всю жизнь. Судьбе было угодно, чтобы ритуал посвящения прошла и 22-летняя участница реалити «Кохання на виживання» (Новый канал). Ведь Инна готова на все во имя любви к 28-летнему Илье.

Ей нужно было выпить масатто. Это очень популярный напиток в Перу, – рассказывает ведущий реалити Олег Кензов. – Он сделан из юкки. Ее пережевывают, выплевывают, жидкость бродит на солнце и… напиток готов. Говорят, он очень полезный.

Девушка даже не догадывалась, что мерзкая жижа – только цветочки. Дальше было хуже.

В племени Ягуа верят: чтобы женщина была плодовитой, нужно облить ее навозом, – объясняет ведущий. – И последний этап ритуала: Илья должен был сделать Насте шрам-метку.

Это как прививка в школе, – говорит парень. – Ну, не фалангу же пальца отрезать. Вообще, зрелище было жалкое, она стояла в дерьме и воняла жутко. Но доказала, что может сделать все, что угодно. Пусть это будет последняя боль, которую я ей причинил.

Чем закончится для пары экстремальная поездка – смотрите сегодня, 22 сентября, в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,

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