Кохання на виживання-4: участник реалити поставил своей девушке шрам тлеющей палкой
22 сентября 2020 12:05
Кохання на виживання-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020)
пресс-служба Нового канала
Украинка прошла ритуальное посвящение в перуанском племени.
«Кохання на виживання» (Новый канал). Ведь Инна готова на все во имя любви к 28-летнему Илье.
Ей нужно было выпить масатто. Это очень популярный напиток в Перу, – рассказывает ведущий реалити Олег Кензов. – Он сделан из юкки. Ее пережевывают, выплевывают, жидкость бродит на солнце и… напиток готов. Говорят, он очень полезный.
Девушка даже не догадывалась, что мерзкая жижа – только цветочки. Дальше было хуже.
В племени Ягуа верят: чтобы женщина была плодовитой, нужно облить ее навозом, – объясняет ведущий. – И последний этап ритуала: Илья должен был сделать Насте шрам-метку.
Это как прививка в школе, – говорит парень. – Ну, не фалангу же пальца отрезать. Вообще, зрелище было жалкое, она стояла в дерьме и воняла жутко. Но доказала, что может сделать все, что угодно. Пусть это будет последняя боль, которую я ей причинил.
Чем закончится для пары экстремальная поездка – смотрите сегодня, 22 сентября, в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,