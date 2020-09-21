Дженнифер Лопес блеснула пышным бюстом в крошечном бикини: неужели ей 51 год?

21 сентября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Дженнифер Лопес блеснула пышным бюстом в крошечном бикини: неужели ей 51 год?
Певица и актриса Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес не перестает восхищать публику своим внешним видом.

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Глядя на фотографии Дженнифер Лопес в Инстаграм, сложно поверить, что ей 51 год и она мама двух замечательных детей. Звезда выглядит превосходно.

Это она в очередной раз доказала на днях. В своем блоге американская звезда опубликовала фотографию в очень пикантном образе - крошечном купальнике, в который едва поместилась ее пышная грудь.

В кадре Лопес появилась, стоя в океане, и демонстрируя свою идеальную фигуру. Звезда приняла пикантную позу, позволив камере запечатлеть ее формы во всей красе.

Флюиды отпуска,
- написала в комментариях под снимком Дженнифер.

Певица и актриса Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo
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За сутки эта публикация набрала более 3 млн «лайков» и сотни тысяч восхищенных комментариев: «Ва-Вау-Вау», «Не могу поверить, что ей за 50», «Краостка», «Горячая штучка».

Напомним, 

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