Дженнифер Лопес блеснула пышным бюстом в крошечном бикини: неужели ей 51 год?

Певица Дженнифер Лопес не перестает восхищать публику своим внешним видом.

Глядя на фотографии Дженнифер Лопес в Инстаграм, сложно поверить, что ей 51 год и она мама двух замечательных детей. Звезда выглядит превосходно.

Это она в очередной раз доказала на днях. В своем блоге американская звезда опубликовала фотографию в очень пикантном образе - крошечном купальнике, в который едва поместилась ее пышная грудь.

В кадре Лопес появилась, стоя в океане, и демонстрируя свою идеальную фигуру. Звезда приняла пикантную позу, позволив камере запечатлеть ее формы во всей красе.

Флюиды отпуска,

- написала в комментариях под снимком Дженнифер.

Певица и актриса Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

За сутки эта публикация набрала более 3 млн «лайков» и сотни тысяч восхищенных комментариев: «Ва-Вау-Вау», «Не могу поверить, что ей за 50», «Краостка», «Горячая штучка».

Напомним,