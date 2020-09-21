Дженнифер Лопес блеснула пышным бюстом в крошечном бикини: неужели ей 51 год?
Певица Дженнифер Лопес не перестает восхищать публику своим внешним видом.
Это она в очередной раз доказала на днях. В своем блоге американская звезда опубликовала фотографию в очень пикантном образе - крошечном купальнике, в который едва поместилась ее пышная грудь.
В кадре Лопес появилась, стоя в океане, и демонстрируя свою идеальную фигуру. Звезда приняла пикантную позу, позволив камере запечатлеть ее формы во всей красе.
Флюиды отпуска,- написала в комментариях под снимком Дженнифер.
Напомним,