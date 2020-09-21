Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко станцевали горячий пасодобль на живом концерте

Четвертый прямой эфир шоу «Танці з зірками» совпал с концертным туром Олега Винника по городам Украины.

В настоящее время Олег Винник выступает на площадках, которые отвечают действующим нормам проведения массовых мероприятий в период карантина.

Дабы не прерывать участие в проекте и не переносить концерты музыкант взял свою партнершу по танцам в тур. В воскресный эфир пара вышла со сцены житомирского летнего театра.

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника

Прямо посреди выступления, во время исполнения легендарного хита «Вовчиця» к певцу неожиданно присоединилась Шоптенко. Под овации публики Олег и Алена представили горячий пасодобль.

Я не мог себе даже представить, что когда-нибудь на своем сольном концерте под свою песню буду танцевать пасодобль с двукратной чемпионкой мира по бальным танцам. Это сюрприз для моих зрителей,

- поделился Олег Винник.

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника

Такого в истории проекта еще не было. Для меня это возможность попробовать что-то абсолютно новое. К тому же, очень интересно увидеть мир артиста изнутри, - рассказала Алена Шоптенко. – Пасодобль подходит Олегу по темпераменту. Это танец-противостояние, танец-борьба, а в нашем случае еще и танец-укрощение. Олег – эталон мужского начала, мужской силы и харизмы, перед которым не может устоять даже самая неподатливая и строптивая женщина.

Напомним,