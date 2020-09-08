Танці з зірками-2020: Олег Винник чувственно поблагодарил Алену Шоптенко за танец
Одна из самых ярких пар шоу «Танці з зірками» Олег Винник и Алена Шоптенко прокомментировала свой танец.
После эффектного танго во втором прямом эфире пара продемонстрировала страстно-иронический ча-ча-ча под знаменитую композицию «Bla Bla Bla Cha Cha Cha».
Помню, как Олегу Виннику тяжело давалась ча ча, и как мы мечтали ее достойно пережить, - поделилась на своей странице в Instagram Алена Шоптенко. - Скажу честно, мы ее не просто пережили, а прокайфовали по полной! А что касается комментариев жюри о доверии, то вообще не помню кому так доверяла и в кого так верила! Дальше будет ещё круче! Просто поверьте.
Артист также прокомментировал свой танец.
Не нужно быть большим танцором, на паркете нужно жить, любить и наслаждаться! – отметил Винник. – Ча-ча-ча – самый легкомысленный и в то же время самый сложный танец. Спасибо всем, кто нас поддерживал и за нас голосовал!Напомним,