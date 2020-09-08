Танці з зірками-2020: Олег Винник чувственно поблагодарил Алену Шоптенко за танец

8 сентября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Олег Винник чувственно поблагодарил Алену Шоптенко за танец
Олег Винник и Алена Шоптенко
Пресс-служба Олега Винника

Одна из самых ярких пар шоу «Танці з зірками» Олег Винник и Алена Шоптенко прокомментировала свой танец.

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Вторую неделю подряд выступления Олега Винника и Алены Шоптенко в шоу «Танці з зірками» набирают лидирующее количество просмотров на YouTube-канале проекта. 

После эффектного танго во втором прямом эфире пара продемонстрировала страстно-иронический ча-ча-ча под знаменитую композицию «Bla Bla Bla Cha Cha Cha».

Помню, как Олегу Виннику тяжело давалась ча ча, и как мы мечтали ее достойно пережить, - поделилась на своей странице в Instagram Алена Шоптенко. - Скажу честно, мы ее не просто пережили, а прокайфовали по полной! А что касается комментариев жюри о доверии, то вообще не помню кому так доверяла и в кого так верила! Дальше будет ещё круче! Просто поверьте.

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника
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В ответ партнерше Олег написал: «Твоя вера в меня творит чудеса. Спасибо за то что научила кайфовать на паркете».

Артист также прокомментировал свой танец.

Не нужно быть большим танцором, на паркете нужно жить, любить и наслаждаться! – отметил Винник. – Ча-ча-ча – самый легкомысленный и в то же время самый сложный танец. Спасибо всем, кто нас поддерживал и за нас голосовал!

Напомним, 

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