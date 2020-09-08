Алина Гросу обескуражила Сеть снимком в нижнем белье: нельзя оторвать глаз

Певица Алина Гросу вызвала ажиотаж поклонников публикацией горячего видео.

Певица Алина Гросу не изменяет себе. На своей странице в Инстаграм она регулярно радует публику не только снимками со своего досуга, но и откровенными фотосессиями.

В этот раз Гросу опубликовала видео, на котором она продемонстрировала результат фотосессии на террасе дома. В кадре звезда позировала в одном нижнем белье.

Темные трусики и бюстгальтер отлично подчеркивали ее женственную фигуру. Свой манящий образ 25-летняя исполнительница дополнила распущенными волосами и стильными очками.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Выглядит Алина очень эффектно. Подписи к видео звезда не оставила, но в комментариях получила волну восхищения от подписчиков: «Красотка!», «Жарко, очень жарко», «Красавица с Великолепной фигурой и шармом».

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Напомним,