Алина Гросу обескуражила Сеть снимком в нижнем белье: нельзя оторвать глаз

8 сентября 2020 12:30 Юлия Крутиева
Алина Гросу обескуражила Сеть снимком в нижнем белье: нельзя оторвать глаз
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу вызвала ажиотаж поклонников публикацией горячего видео.

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Певица Алина Гросу не изменяет себе. На своей странице в Инстаграм она регулярно радует публику не только снимками со своего досуга, но и откровенными фотосессиями.

В этот раз Гросу опубликовала видео, на котором она продемонстрировала результат фотосессии на террасе дома. В кадре звезда позировала в одном нижнем белье. 

Темные трусики и бюстгальтер отлично подчеркивали ее женственную фигуру. Свой манящий образ 25-летняя исполнительница дополнила распущенными волосами и стильными очками. 

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
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Выглядит Алина очень эффектно. Подписи к видео звезда не оставила, но в комментариях получила волну восхищения от подписчиков: «Красотка!», «Жарко, очень жарко», «Красавица с Великолепной фигурой и шармом».

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
Напомним,

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