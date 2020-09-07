На Дзидзьо вновь напали и избили в Киеве

7 сентября 2020 17:10 Юлия Крутиева
На Дзидзьо вновь напали и избили в Киеве
Певец Дзидзьо
instagram.com/dzidzio

Украинский исполнитель Дзидзьо вновь пережил нападение.

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В 2018 году DZIDZIO шокировал публику неожиданным заявлением. Утром 28 декабря певец подвергся нападению. Случилось это по дороге на одну из столичных радиостанций.

Двое неизвестных ударили артиста несколько раз по лицу. После этого они убежали с места преступления. Их спугнули камеры. Как выяснило следствие, тогда нападение на Михаила совершил рейдер по имени Михаил Мешков.

Спустя два года DZIDZIO вновь пострадал от рук бандитов. Вечером, 6 сентября, в центре Киева на певца было совершенно покушение. Ему брызнули в глаза из газового баллончика, нанесли телесные повреждения и ограбили.

Певец Дзидзьо / instagram.com/dzidzio
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Столичная полиция уже открыла уголовное производство по факту нападения, но сам певец и его пресс-служба отказываются комментировать произошедшее. 

Мы не можем сообщать никаких подробностей в интересах следствия,
- говорят в пресс-службе артиста.

Напомним,  

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