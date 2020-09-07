На Дзидзьо вновь напали и избили в Киеве
Украинский исполнитель Дзидзьо вновь пережил нападение.
Двое неизвестных ударили артиста несколько раз по лицу. После этого они убежали с места преступления. Их спугнули камеры. Как выяснило следствие, тогда нападение на Михаила совершил рейдер по имени Михаил Мешков.
Спустя два года DZIDZIO вновь пострадал от рук бандитов. Вечером, 6 сентября, в центре Киева на певца было совершенно покушение. Ему брызнули в глаза из газового баллончика, нанесли телесные повреждения и ограбили.
Мы не можем сообщать никаких подробностей в интересах следствия,- говорят в пресс-службе артиста.
Напомним,