Холостяк: беременная экс-участница рассекретила пол будущего ребенка

Участница 7 сезона шоу "Холостяк" Марго рассказала о приятных переменах в своей личной жизни.

Несмотря на то, что на шоу «Холостяк 7» Марго не удалось покорить сердце тогдашнего главного героя – пловца Дмитрия Черкасова – свое счастье она все-таки нашла.

Зимой 2019 года девушка сыграла пышную свадьбу с мужчиной, которого зовут Михаил. Весной у пары также случилось важно событие. В марте супруги стали родителями.

Но на одном малыше Марго и Михаил решили не останавливаться. Летом 2020 года девушка сообщила, что беременна вторым ребенком. Но вот пол ребенка она решила не сообщать.

Экс-участница Холостяка Марго с мужем / instagram.com/koroleva__margo

Марго тянула интригу до последнего, но все-таки решила раскрыть все карты. 7 сентября она сообщила, что родит своему младшему сыну братика.

Напомним,