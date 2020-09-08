Холостяк: беременная экс-участница рассекретила пол будущего ребенка
Участница 7 сезона шоу "Холостяк" Марго рассказала о приятных переменах в своей личной жизни.
Зимой 2019 года девушка сыграла пышную свадьбу с мужчиной, которого зовут Михаил. Весной у пары также случилось важно событие. В марте супруги стали родителями.
Но на одном малыше Марго и Михаил решили не останавливаться. Летом 2020 года девушка сообщила, что беременна вторым ребенком. Но вот пол ребенка она решила не сообщать.
Напомним,