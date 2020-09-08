Холостяк: беременная экс-участница рассекретила пол будущего ребенка

8 сентября 2020 12:15 Юлия Крутиева
Холостяк: беременная экс-участница рассекретила пол будущего ребенка
Экс-участница Холостяка Марго с мужем
instagram.com/koroleva__margo

Участница 7 сезона шоу "Холостяк" Марго рассказала о приятных переменах в своей личной жизни.

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Несмотря на то, что на шоу «Холостяк 7» Марго не удалось покорить сердце тогдашнего главного героя – пловца Дмитрия Черкасова – свое счастье она все-таки нашла. 

Зимой 2019 года девушка сыграла пышную свадьбу с мужчиной, которого зовут Михаил. Весной у пары также случилось важно событие. В марте супруги стали родителями.

Но на одном малыше Марго и Михаил решили не останавливаться. Летом 2020 года девушка сообщила, что беременна вторым ребенком. Но вот пол ребенка она решила не сообщать.

Экс-участница Холостяка Марго с мужем / instagram.com/koroleva__margo
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Марго тянула интригу до последнего, но все-таки решила раскрыть все карты. 7 сентября она сообщила, что родит своему младшему сыну братика.

Напомним, 

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